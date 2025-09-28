به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج، معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر به همراه هیئت عالیرتبه ایران به نمایندگی از سوی رئیس قوه قضاییه، در مراسم نخستین سالگرد شهادت شهید سیدحسن نصرالله و شهید سیدهاشم صفیالدین، دبیران کل اسبق حزبالله لبنان و جمعی از فرماندهان و رزمندگان مقاومت شرکت کرد.
سراج با اشاره به حضور گسترده مردم لبنان و شخصیتهای برجسته از دیگر کشورهای منطقه در این مراسم اظهار کرد: شهادت شخصیتی برجسته مثل حجتالاسلام والمسلمین شهید سیدحسن نصرالله دردی است بر دل جهان اسلام و آحاد ملت مسلمان در سراسر دنیا، اما رژیم صهیونیستی و حامیان این رژیم جنایتکار باید بدانند که همین خونهای مطهر، جبهه مقاومت را تقویت میکند.
دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: شهادت سیدحسن نصرالله و یارانشان خون جدیدی در رگهای جریان مقاومت امروز و آینده تزریق میکند و بساط جنایتکاران و رژیم غاصب صهیونیستی را در هم میپیچد.
وی همچنین درباره شخصیت سیدهاشم صفیالدین گفت: ایشان بازو و دست راست سیدحسن نصرالله بودند و در مسئولیتهای مختلف در لبنان و برای جهان اسلام فداکاری و جانفشانیهای فراوانی انجام دادند؛ خدمتهای ایشان در راه خدا و برای اعتلای کلمه حق و تقویت مقاومت صرف شد؛ قطعاً راه این شهدا ادامه دارد و خدماتشان در درگاه الهی بی اجر نخواهد ماند.
نظر شما