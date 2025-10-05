رشد متوازن اقتصاد خراسان جنوبی؛ از کاهش تورم تا افزایش اعتبارات

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان اظهار داشت: با رویکرد جدید وزارت اقتصاد و نگاه حمایتی وزیر، نقش استان‌ها در تحقق اهداف اقتصادی کشور پررنگ‌تر شده است و مدیران استانی باید متناسب با این اعتماد، نقش فعال‌تری در رشد اقتصادی و بهبود شاخص‌ها ایفا کنند.

به گفته وی، خراسان جنوبی در منطقه ۹ کشور قرار دارد و برنامه‌های عملیاتی در حال تدوین است تا سهم استان در تحقق این رشد محقق شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های اخیر استان را کاهش محسوس نرخ تورم عنوان کرد و گفت: برای سومین ماه پیاپی، خراسان جنوبی پایین‌ترین تورم کشور را تجربه کرده است.

وی ادامه داد: این استان شهریور سال گذشته استان در میان سه استان گران کشور بود، اما از فروردین امسال تا شهریور، روند تورم نزولی و پایین‌تر از میانگین کشوری بوده است.

وی با بیان اینکه تورم خراسان جنوبی در حال حاضر ۳۳ درصد است، بیان داشت: این دستاورد نتیجه حضور و پیگیری میدانی استاندار و عملکرد جمعی و هم افزای تمامی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، قضایی و امنیتی استان است.

ذاکریان با اشاره به پایین‌ترین نرخ بیکاری کشور در خراسان جنوبی گفت: بر اساس داده‌های رسمی، در فصل بهار ۱۴۰۴ نرخ بیکاری استان کمترین میزان در کشور بوده است.

وی ادامه داد: این موضوع در کنار بهبود ضریب جینی و کاهش نابرابری درآمدی، بیانگر حرکت متوازن اقتصاد استان است.

وی افزود: یکی از اقدامات مهم دیگر در سال ۱۴۰۳ جذب صد درصدی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای بود.

ذاکریان گفت: سال ۱۴۰۲ مجموع اعتبارات جذب‌شده ابلاغی ۱۸۰۰ میلیارد تومان بود اما در سال ۱۴۰۳ با پیگیری‌های مستمر استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی از مرکز، این رقم به ۴۸۴۱ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده جهش ۳ هزار میلیارد تومانی است.

به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، خراسان جنوبی در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری نیز در جایگاه چهارم کشور قرار دارد و در سه فصل پیاپی موفق به حفظ رتبه چهارم کشوری شده است.

وی توضیح داد: این شاخص شامل ثبات اقتصاد کلان، شفافیت اداری، امنیت حقوق مالکیت و مصونیت جان و مال شهروندان است و بر اساس داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، استان در میان امن‌ترین مناطق کشور برای سرمایه‌گذاری قرار دارد.

ذاکریان در ادامه گفت: این شاخص‌ها نه تنها حاصل تلاش مجموعه اقتصادی استان بلکه نتیجه هماهنگی میان بخش‌های اجرایی، قضایی، نظارتی و امنیتی است.

وی تصریح کرد: همین هماهنگی باعث شده خراسان جنوبی در مسیر رشد اقتصادی و بهبود شاخص‌های کلان قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری رویداد ملی «ایران‌جان» در آبان‌ماه امسال اشاره کرد و افزود: خراسان جنوبی به عنوان استانی با ظرفیت‌های ناشناخته، در این رویداد فرصت دیده‌شدن در سطح ملی را دارد.

وی گفت: شبکه‌های مختلف تلویزیونی قرار است در قالب این برنامه طی یک هفته به معرفی توانمندی‌های اقتصادی استان بپردازند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: این فرصت طلایی باید مورد استفاده قرار گیرد تا تصویر واقعی، توانمند، پرانگیزه و اقتصادی از استان به کشور و حتی جهان مخابره شود.

وی در پایان تأکید کرد: شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی، کاهش تورم، کاهش بیکاری، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و بهبود کیفیت جذب اعتبارات، نتیجه کار جمعی همه بخش‌هاست و با استمرار این مسیر می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد خراسان جنوبی رقم زد.