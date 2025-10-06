به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار کشور، تورم ماه شهریور و ۳۰ روز منتهی به ابتدای نیمه دوم سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد که طبق آن سمنان با ۴۱.۹ درصد کماکان گرانترین استان کشورمان است.

رکورد بالاترین میزان نرخ تورم حدودا از نیمه پاییز سال گذشته در دست استان سمنان است و نزدیک به یک سالی می‌شود که این استان در بین استان‌های دارای بیشترین تورم، یکه تازی می‌کند.

درحالی تورم استان سمنان ۴۱.۹ درصد در بازه زمانی شهریورماه امسال اعلام شده که در بازه زمان بهار ۱۴۰۴ تورم استان ۳۷.۱ درصد اعلام شده بود و حالا شاهد هستیم که تورم در سه ماه ۵ درصد بیشتر شده است.

گفتنی است در اردیبهشت ماه که تورم استان سمنان ۳۷.۱ درصد بود بازهم این استان بیشترین میزان تورم کشور را در بین ۳۱ استان به خود اختصاص داده بود و این نشان می‌دهد که تورم استان نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است.‌

در آمار ارائه شده مرکز آمار ایران بعد از سمنان، هرمزگان با ۴۱.۶ درصد آذربایجان غربی با ۴۱.۳ درصد و ایلام با ۴۱.۱ درصد و خوزستان با ۴۰.۴ درصد دیگر استان های صدر نشین تورم کشور هستند.

خراسان جنوبی اما با ۳۳ درصد، کرمانشاه با ۳۴.۲ درصد و یزد با ۳۵.۹ درصد و همچنین البرز با ۳۶.۳ درصد کم تورم ترین استان های کشور بودند که در این بین روند نزولی تورم در خراسان جنوبی چشم گیر است.

میانگین تورم کشورمان هم در شهریورماه ۱۴۰۴ با لحاظ ۳۱ استان کشور ۳۷.۵ درصد اعلام شده است.

بالا بودن تورم در استان سمنان یک بحث و تداوم صدرنشینی بی‌رقیب استان در تورم بحث دیگری است زیرا سمنان یکسالی می‌شود که لقب گرانترین استان کشور را یدک می‌کشد و این نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی دولتمردان در این استان جواب نداده است.