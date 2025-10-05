به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه بهمن، گروه بهمن امسال با سبدی کامل و متنوع از محصولات خود در نمایشگاه بین‌المللی صنعت خودروی تبریز ۱۴۰۴ حضور پیدا می‌کند. این نمایشگاه از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تبریز برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند همه روزه از ساعت 15 تا ۲۱ از غرفه‌های مختلف بازدید کنند.

در بخش سواری و پیکاپ، شرکت بهمن موتور تازه‌ترین محصولات خود از جمله فیدلیتی XB1، کراس‌اوور مونتاژی جدید شوال 6، فیدلیتی پرستیژ و همچنین پیکاپ‌های کاپرا B تک‌کابین و کاپرا U با گیربکس اتوماتیک را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد داد.

زیرمجموعه‌ بی‌ام کارز نیز با حضور پررنگ خود نمایشی از همکاری‌های بین‌المللی گروه بهمن ارائه می‌دهد و محصولاتی چون مزدا3، سدان برقی مزدا EZ6، سدان هیبریدی و لوکس هونگچی H5 PHEV و محصول مدرن و به روز أوتار ۱۱ را به نمایش خواهد گذاشت.

در حوزه خودروهای تجاری و سنگین، شرکت بهمن دیزل با عرضه‌ی کامیونت جدید فورس CNG F38، کمپرسی سنگین امپاور BD460 و کامیون فورس ۱۲ تن، توانمندی‌های خود را به نمایش می‌گذارد. همچنین سیبا موتور با محصولات فاو شامل کامیون کمپرسی و کشنده جفت‌محور، حضور پررنگی در بخش خودروهای باری خواهد داشت.

در بخش حمل‌ونقل عمومی، شرکت اسنا جدیدترین اتوبوس‌های خود شامل مدل‌های ۱۲ متری بین‌شهری، ۱۸ متری شهری و همچنین اتوبوس برقی ۱۲ متری را به نمایش می‌گذارد تا بازدیدکنندگان با توانایی‌های این برند در توسعه حمل‌ونقل پاک و مدرن آشنا شوند.

حضور گسترده و هماهنگ گروه بهمن در نمایشگاه تبریز ۱۴۰۴ نشان‌دهنده‌ی استراتژی این گروه برای پوشش کامل نیازهای بازار ایران از خودروهای سواری و کراس‌اوور تا کامیون، کشنده و ناوگان حمل‌ونقل عمومی است. این نمایشگاه فرصت مناسبی برای علاقه‌مندان و فعالان صنعت خودرو خواهد بود تا از نزدیک با جدیدترین محصولات و برنامه‌های توسعه‌ای گروه بهمن آشنا شوند.