طباطبایی نژاد:  دنیا قدرت ایران را فهمیده حالا نوبت شکوه میراث ماست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدیوسف طباطبایی نژاد صبح یکشنبه در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان بر ضرورت توسعه زیرساختهای گردشگری و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی ایران در سطح جهانی تأکید کرد.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی ایران عنوان کرد: البته این امر درست است که باید زمینه گردشگری را بیشتر فراهم کرد تا کشورهای دیگر متوجه جایگاه ایران شوند، اما در همین جنگ 12 روزه نیز کشورهای دیگر به قدرت و جایگاه ایران پی بردند.
امام جمعه اصفهان افزود: در هشت سال دفاع مقدس نیز کاری بزرگ انجام شد و همه دنیا در برابر کشوری بدون نیروی نظامی مقابله کرد، اما ایستادگی مردم ما و دفاع شهدا سبب شد دیواری اطراف کشور ایجاد کنیم که دیگر کشوری جرات حمله زمینی به ایران را نمی کند.
وی خاطر نشان کرد: قرآن کریم می فرماید:" اگر نبود که خدا برخی از افراد پلید را با انسان های مومن دفع نمی کرد، زمین فاسد می شد" و دفاع مقدس را از این جهت دفاع مقدس می گویند که ما در دفاع ، کار خلاف نمی کنیم و با کسی که جنگ داریم انسانی برخورد می کنیم.
آیتالله طباطبایی نژاد عنوان کرد: این که رهبر معظم انقلاب در نقطه زن بودن موشک ها تا این حد تاکید دارند برای آن است که به مردم عادی صدمه وارد نشود .
وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر لزوم تلفیق معماری گذشته و روش های نوین برای حفظ و بازسازی بناهای میراثی در حال تخریب تصریح کرد: باید از نعمت هایی که داریم برای زیبا نگه داشتن ایران استفاده کنیم.
گردشگری میتواند مانع ایرانهراسی شود
در این دیدار امیر کرم زاده مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان نیز با اشاره به هفته گردشگری، اظهار کرد: گردشگری میتواند مانع ایرانهراسی شود و بزرگترین ضعف ما در حوزه تبلیغات است و کشورهایی مانند چین هزینههای سنگینی برای معرفی فرهنگ و زیباییهای خود انجام میدهند.
وی افزود: ما هنوز نتوانسته ایم فرهنگ و زیبایی های ایران را به درستی به جهان معرفی کنیم و این موضوع در سیستم برنامه ریزی کشور به خوبی پیش بینی نشده است.
کرم زاده خاطر نشان کرد: در استان اصفهان حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان پروژه گردشگری در دست اجرا داریم و سه هتل پنجستاره در اصفهان و یک هتل پنجستاره در کاشان تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
همچنین در این دیدار بر نقش گردشگری در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و نیز لزوم تخصیص بودجه سالانه برای توسعه زیرساختهای صنعتی و گردشگری استان تأکید شد.
