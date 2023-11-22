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۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۷:۱۹

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:

نوازندگی خانم خلاف شرع نیست

نوازندگی خانم خلاف شرع نیست

اصفهان_وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: نوازندگی خانم خلاف شرع نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌الله ضرغامی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح یک هتل در اصفهان اظهار داشت: سال گذشته به اصفهان سفر کردیم و از کنار زاینده رود گذشتیم و در مجاورت دو جوان نشستیم که موسیقی می‌زدند، مردم نیاز به این دارند که در کنار آنها باشیم و حتی نواختن موسیقی آنها نیز ایرادی ندارد.

وی بیان داشت: حتی اگر نوازنده خانم باشد هیچ کجا خلاف شرع نیست.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صدور حکم ثانویه دانست و گفت: هیچ چیز خوب نیست و هیچ چیز سر جایش نیست کی شعر تر انگیزید خاطر که حزین باشد.

وی ادامه داد: شعر تر یعنی کار خوب، خلاقیت کی می‌تواند انجام شود.

ضرغامی گفت: وقتی مقام معظم رهبری فرمودند نزدیک قله‌ای این اوج امید هست و به معنای آن است امروز که به نزدیک های قله رسیدیم و سختی‌های بسیاری را پشت سر گذراندیم نباید یک بار اضافه بر دوش مردم بگذاریم.

وی تصریح کرد: اصفهان قطب گردشگری است و دارای ظرفیت‌های گردشگری فوق العاده است و از زیر ساخت‌های مهم ساخت خانه‌های بوم گردی است و مهمان پذیر ها و هتل‌های یک ستاره است.

وزیر میراث فرهنگی اضافه کرد: هتل ۵ ستاره آبروی کشور و شاخص گردشگری جهان است در برخی از کشورهای همسایه رقم‌های بلندی گذاشتند هتل ۵ ستاره و ۷ ستاره ساختند.

وی گفت: به جز این هتل، دو هتل ۵ ستاره دیگر در دست ساخت است.

ضرغامی ادامه داد: کار هتل سازی عشق و حال خاصی می‌خواهد و از عهده افراد معمولی بر نمی‌آید و حتی اداره کردن آن را.

وی گفت: قرار بود از کارخانه ریسباف بازدید کنیم و زودتر در این ارتباط تصمیم بگیریم که اگر این طرح جامع اتفاق بیفتد می‌تواند اصفهان در حوزه صنایع دستی و میراث پر رنگ تر شود.

آئین رونمایی از اولین مدرسه ویژه حوزه گردشگری در اصفهان به دست وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و رونمایی از کتاب آتش در میراث که شامل اسناد گردشگری که در هشت سال دفاع مقدس از بین رفت و رونمایی از کتاب فیروزه‌های سرخ که شامل تمام آثار استانی که در جنگ تحمیلی تخریب شد، از برنامه‌های وزیر در این برنامه بود.

کد مطلب 5947467

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