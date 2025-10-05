به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا در نشست خبری ضمن گرامیداشت هفته فراجا و تبریک این هفته به مرزبانان کشور و خانواده‌های آنان گفت: هفته فراجا فرصتی مغتنم برای بازخوانی دستاوردها و قدردانی از تلاش‌های نیروهای خدوم مرزبانی است؛ نیروهایی که با ایثار، صبر و ایمان از مرزهای عزت و اقتدار ایران اسلامی حراست می‌کنند.

وی با بیان اینکه امنیت یعنی نترسیدن، افزود: هرگاه مردم از خوف و اضطراب به‌دور باشند، یعنی امنیت برقرار است. مأموریت مرزبانی، تحقق همین احساس امنیت در دل مردم است؛ اقتدار ما زمانی معنا دارد که جامعه احساس آرامش کند.

فرمانده مرزبانی کشور با اشاره به گستردگی مرزهای جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران با ۸۷۵۵ کیلومتر مرز آبی و خشکی، پس از روسیه و چین، سومین کشور جهان از نظر تعداد همسایگان است. حفظ امنیت در چنین گستره‌ای، نیازمند همکاری مردم و مرزنشینان است که در خط مقدم پشتیبانی از نیروهای مرزبانی قرار دارند.

سردار گودرزی با تأکید بر نقش مردم در امنیت مرزها اظهار کرد: مرزنشینان، صاحبان واقعی خاک و سرزمین‌اند. صبوری، غیرت و مشارکت آنان در دامپروری، کشاورزی و فعالیت‌های مرزی، پشتوانه‌ای بزرگ برای اقتدار ملی است. ما امنیت پایدار را با تکیه بر مردم و در چارچوب ارزش‌های اسلامی دنبال می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: امروز مرزبانی فراجا با اقتدار، سلامت مدیریتی و روحیه جهادی، در راستای اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حرکت می‌کند و به فضل الهی، توانسته در شش‌ماهه نخست امسال، موفقیت‌های چشمگیری در کنترل مرزها، مقابله با قاچاق، و تعامل با کشورهای همسایه به‌دست آورد.

مرزهای ایران در امنیت کامل؛ مرزبانان با اقتدار حافظان خطوط قرمز کشورند

فرمانده مرزبانی فراجا، با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای مرزبانی در تأمین امنیت مرزهای کشور گفت: امروز به فضل الهی می‌توانیم با اطمینان بگوییم که مرزهای جمهوری اسلامی ایران از امن‌ترین مرزهای منطقه هستند. این امنیت حاصل همت مرزبانان غیور، استفاده از تجهیزات پیشرفته و بهره‌گیری از سامانه‌های نوین مراقبتی است.

پوشش ۹۶ درصدی مرزها توسط مرزبانی فراجا

سردار گودرزی افزود: جمهوری اسلامی ایران با ۸۷۵۵ کیلومتر مرز آبی و خشکی، از گسترده‌ترین کشورهای منطقه در حوزه مرزی است و اکنون حدود ۹۶ درصد این مرزها تحت پوشش مستقیم نیروهای مرزبانی قرار دارد. سایر نیروهای مسلح نیز بنا به مصلحت در برخی مناطق حضور دارند، اما مأموریت اصلی حفاظت، مراقبت و اجرای عملیات تاخیری برعهده مرزبانی فراجاست.

وی خاطرنشان کرد: همان‌طور که در دوران دفاع مقدس نخستین شهدا و جانبازان متعلق به نیروهای انتظامی کشور بودند، امروز نیز مرزبانان با روحیه ایثار و شهادت‌طلبی در خط مقدم دفاع از مرزهای میهن ایستاده‌اند.

عبور غیرقانونی از مرز؛ خط قرمز مرزبانی

فرمانده مرزبانی کشور با تأکید بر برخورد قاطع با عبورهای غیرقانونی اظهار کرد: عبور غیرمجاز از خطوط مرزی خط قرمز ماست. مأموران مرزبانی بر اساس قانون و در چارچوب ضوابط عمل می‌کنند و هرگونه تردد غیرمجاز در ساعات مختلف شبانه‌روز با واکنش قانونی روبه‌رو خواهد شد.

وی تصریح کرد: مأموران مرزبانی در هر شرایطی موظف‌اند امنیت را حفظ و از نفوذ تهدیدات خارجی جلوگیری کنند؛ همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس با کمترین امکانات، بیشترین بهره‌وری و ایثار را نشان دادند.

مشارکت مردمی، پشتوانه امنیت پایدار

سردار گودرزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش مردم در امنیت ملی گفت: مشارکت اجتماعی و اعتماد عمومی به پلیس، از بزرگ‌ترین سرمایه‌های نظام انتظامی کشور است. مردم در همه مقاطع، از دوران دفاع مقدس تا امروز، در کنار نیروهای مسلح بوده‌اند و همین همراهی، عامل ثبات و آرامش در مرزها و در سراسر کشور است.

وی تأکید کرد: مرزبانی فراجا با تکیه بر ایمان، قانون‌مداری و اتکا به مردم، مسیر اقتدار و امنیت پایدار را با قدرت ادامه خواهد داد.

فرمانده مرزبانی فراجا، با اشاره به نقش مردم در تأمین امنیت پایدار مرزهای کشور گفت: امنیت مرزها بدون همراهی مرزنشینان ممکن نیست. تعامل با ریش‌سفیدان، سران طوایف و متنفذین محلی همواره از اولویت‌های مرزبانی بوده و خوشبختانه امروز شاهد هم‌افزایی و همدلی مؤثری میان مرزبانان و مردم مرزنشین هستیم.

امنیت حاصل مشارکت پایدار مردم است

وی با بیان اینکه حدود سه میلیون و ۸۶۰ هزار مرزنشین در کشور زندگی می‌کنند، افزود: بسیاری از این عزیزان تحت نظارت مستقیم و حمایت مرزبانی قرار دارند. در برخی پاسگاه‌ها تا سه هزار نفر از مردم محلی به شکل مستقیم در تعامل با مرزبانان هستند و همین ارتباط مستمر باعث ایجاد امنیت پایدار و اعتماد دوجانبه شده است.

سردار گودرزی اظهار کرد: ما اعتقاد داریم مرزبان مقتدر، مرزبان مهربان و مردم‌مدار است. تعامل مؤثر با رؤسای قبایل و بزرگان محلی، موجب نظم‌بخشی و کنترل اجتماعی بهتر در نقاط صفر مرزی می‌شود و امنیت حاصل این مشارکت پایدار است.

مرزبانی حامی معیشت، سلامت و رفاه مرزنشینان

فرمانده مرزبانی کشور با اشاره به حمایت‌های اجتماعی این نیرو گفت: مرزبانی تنها حافظ مرز نیست، بلکه پشتیبان زندگی در مرز است. در دوران همه‌گیری کرونا، ما با تمام توان به مردم مرزنشین کمک کردیم؛ از تأمین نیازهای پزشکی گرفته تا ارسال دارو و غذا.

وی افزود: در سرمای طاقت‌فرسای آذربایجان غربی و کردستان، هنگامی که سربازان ما دچار بیماری یا مجروحیت شدند و بالگردها به دلیل شرایط جوی قادر به پرواز نبودند، همین مردم محلی با امکانات ابتدایی، جان سربازان ما را نجات دادند. این روحیه همکاری و انسان‌دوستی بی‌نظیر است و باید قدردان آن بود.

دیپلماسی مرزی و توسعه هم‌افزایی منطقه‌ای

سردار گودرزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت دیپلماسی مرزی گفت: یکی از معاونت‌های مهم مرزبانی کشور، حوزه دیپلماسی مرزی است. ما در سال گذشته نشست‌های متعددی با کشورهای همسایه از جمله عراق، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، امارات و روسیه داشتیم.

وی ادامه داد: در ایام اربعین امسال نیز، با کشور عراق هماهنگی‌های دقیقی در حوزه زمینی، هوایی و دریایی انجام شد و نشست‌های مشترک برای مدیریت تردد میلیونی زائران برگزار کردیم. همچنین اخیراً هیئتی از مرزبانی تاجیکستان از مرزهای جمهوری اسلامی بازدید کرد و از توانمندی‌ها و تجربیات مرزبانی ایران استقبال کرد.

مرزبانان، پشتیبان زندگی در خط مقدم امنیت

فرمانده مرزبانی تأکید کرد:مرزنشینان بخشی از هویت ملی ما هستند. مأموریت ما تنها مقابله با تهدید نیست؛ ما مسئول امنیت، سلامت و معیشت مرزنشینانیم. تلاش می‌کنیم با همکاری دولت و نهادهای محلی، زمینه اشتغال پایدار و رفاه اجتماعی در مرزها را فراهم کنیم تا مرزها علاوه بر امنیت، مظهر زندگی و امید باشند.

فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به آمادگی مرزبانی کشور برای برگزاری رزمایش بزرگ اقتدار گفت: به فضل الهی و با نام مبارک محمد رسول‌الله (ص)، رزمایش اقتدار مرزبانان با همکاری دستگاه‌های متولی و نیروهای مسلح کشور برگزار خواهد شد. این رزمایش مشترک با حضور نیروهای مردمی در مناطق مرزی انجام می‌شود و هدف اصلی آن ارتقای توان رزمی، مهارتی و آموزشی مرزبانان است.

وی افزود: ما معتقدیم مشارکت مردم در تأمین امنیت مرزها نقش مؤثری دارد. این رزمایش‌ها فرصت طلایی برای تمرین مهارت‌ها، مرور تجارب گذشته و تقویت آمادگی عملیاتی نیروهاست تا ان‌شاءالله امنیت پایدار در مرزهای زمینی و همچنین در عرصه‌های دریایی خلیج فارس و دریای شمال بیش از پیش تضمین شود.

دستگیری ۱۱ هزار تبعه غیرمجاز در نقطه صفر مرزی

فرمانده مرزبانی کشور با اشاره به عملکرد یک‌ساله مرزبانان در کنترل تردد اتباع خارجی گفت: در طول یک سال گذشته، ۱۱ هزار نفر از اتباع خارجی در نقطه صفر مرزی و قبل از ورود غیرمجاز به کشور دستگیر شده‌اند. این در حالی است که در مدت مشابه، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از اتباع بیگانه نیز در چارچوب قوانین اقامتی کشور مورد رصد و ساماندهی قرار گرفته‌اند.

وی تأکید کرد: هماهنگی با کشورهای همسایه برای بازگرداندن اتباع غیرمجاز و جلوگیری از ورود غیرقانونی از جمله مأموریت‌های محوری مرزبانی است که با همکاری دستگاه‌های مسئول به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

حرکت مرزبانی به سوی هوشمندسازی و کاهش اتکاء به نیروی انسانی

سردار گودرزی با اشاره به برنامه‌های گسترده در مسیر هوشمندسازی مرزها گفت: حرکت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در مسیر رشد، پویایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی است. در سال‌های اخیر، تمرکز ما بر کاهش اتکاء به نیروی انسانی و افزایش بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظارتی و کنترلی بوده است.

وی افزود: در برخی استان‌ها به تناسب شرایط جغرافیایی و تهدیدات، پروژه‌های هوشمندسازی با استفاده از انواع حسگرها، دوربین‌های اپتیکی، سامانه‌های الکترونیکی و رادارهای پیشرفته اجرا شده است. این تجهیزات، توان ما را در کنترل مرزهای زمینی و دریایی به شکل چشمگیری افزایش داده‌اند.

فرمانده مرزبانی گفت: هوشمندسازی علاوه بر ارتقای قدرت عملیاتی، موجب صرفه‌جویی در نیروی انسانی و تسهیل پایش شبانه‌روزی مرزها شده است. امروز با استفاده از ریزپرنده‌ها (پهپادهای شناسایی)، دوربین‌های دید در شب و سامانه‌های الکترواپتیکی، مرزها به‌صورت دقیق رصد می‌شوند و هیچ تحرک مشکوکی از دید مرزبانان پنهان نمی‌ماند.

رصد دقیق پرنده‌های ناشناس و تقویت دیپلماسی لحظه‌ای با همسایگان

سردار گودرزی با اشاره به وظایف ذاتی مرزبانی در ثبت مشاهدات مرزی و رصد تحرکات هوایی گفت: یکی از مأموریت‌های ما، ثبت و گزارش دقیق ورود هرگونه ریزپرنده (پهپاد) به فضای مرزی کشور است. متأسفانه در ماه‌های اخیر، در شمال، غرب و جنوب کشور شاهد ورود پرنده‌های ناشناس از کشورهای همسایه بوده‌ایم که بلافاصله موقعیت جغرافیایی، زمان و مسیر پرواز آنها ثبت و موضوع از طریق وزارت امور خارجه و ستاد کل نیروهای مسلح پیگیری شده است.

پرتاب ریزپرنده به سمت خاک ایران از طریق سه دستگاه مینی‌بوس

وی ادامه داد: در یکی از موارد اخیر، در جریان جنگ ۱۲ روزه، اعلام کردیم که از داخل خاک یکی از کشورهای همسایه سه دستگاه مینی‌بوس در حال پرتاب ریزپرنده به سمت خاک جمهوری اسلامی ایران هستند. بلافاصله مرزبانی آن کشور وارد عمل شد، سه نفر از عوامل را به هلاکت رساند، تعدادی را بازداشت کرد و پهپادها را متوقف نمود. این نمونه بارز دیپلماسی لحظه‌ای و همکاری مؤثر مرزی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه است.

پوشش مستمر مرزها و آمادگی کامل در شرایط منطقه‌ای

فرمانده مرزبانی کشور افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز مرزبانی فراجا همچون همیشه نقش مؤثری در تأمین امنیت مرزها و پشتیبانی از نیروهای عملیاتی انتظامی ایفا کرد. ما علاوه بر کنترل میدانی در مرزها، در تهران و سایر استان‌ها نیز با هماهنگی کامل با سایر نیروها حضور فعال داشتیم تا امنیت کشور حفظ شود.

وی با بیان اینکه مرزبانی، نقطه اقتدار انتظامی کشور محسوب می‌شود، گفت: همان‌گونه که یگان ویژه نماد اقتدار داخلی است، مرزبانی نیز در خط مقدم دفاع از حاکمیت ملی قرار دارد. این نیرو با بهره‌گیری از تجهیزات نوین، تیم‌های مهندسی و امدادی، و تعامل مستمر با کشورهای همسایه، روزبه‌روز بر توان عملیاتی و بازدارندگی خود می‌افزاید.

اقتدار، فناوری و مشارکت مردمی؛ سه ضلع امنیت پایدار

سردار گودرزی تأکید کرد: اقتدار امروز مرزبانی جمهوری اسلامی ایران حاصل ایمان، دانش و همراهی مردم است. ما با اتکا به فناوری بومی، هوشمندسازی گسترده، تعامل دیپلماتیک و آموزش‌های منظم، به سمت مرزهای کاملاً امن و پایدار پیش می‌رویم. به فضل الهی، هیچ تهدیدی از دید مرزبانان غیور کشور پنهان نخواهد ماند.

گودرزی همچنین از افزایش ۵۲ درصدی کشفیات طلا و فلزات گران‌بها در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت: کشف و ضبط حدود ۱۰ کیلوگرم طلا در مرزها در حالی رقم خورده که اختلاف قسمت طلا میان ایران و کشورهای همسایه، یکی از عوامل اصلی قاچاق در این حوزه است.

فرمانده مرزبانی فراجا تأکید کرد: اقتدار مرزبانی در کنار هوشیاری، فناوری‌های نوین و همکاری مردم، رمز اصلی امنیت و ثبات مرزهای کشور است.

فرمانده مرزبانی فراجا، در تشریح نیازمندی‌های ساختاری مرزبانی گفت: امروز یکی از مشکلات مهم ما تعدد قواعد و دستورالعمل‌هاست؛ گمرک، وزارت راه و شهرسازی، ستاد کل نیروهای مسلح و سایر نهادها هرکدام سازوکارها و قوانین خاص خود را دارند و گاهی ابهاماتی در مرزها ایجاد می‌شود. برای جلوگیری از خلل در مدیریت مرزی لازم است دولت و مجلس محترم، دستورالعمل‌ها و قوانین جامع و شفاف را تصویب و ابلاغ کنند تا نقش مرزبانی و سایر نهادها مشخص و هماهنگی کامل شود.

وی افزود: در نشست‌های اخیر با معاون اول رئیس‌جمهور و مسئولان ذی‌ربط روی این موضوع تأکید شد و مقرر گردید پیگیری‌های لازم برای تدوین و یکپارچه‌سازی مقررات مرزی انجام شود.

مرزنشینان؛ ذینفعان واقعی مرز و ضرورت حمایت از تولید داخلی

سردار گودرزی با تأکید بر اهمیت مرزنشینان گفت:مرزنشینان صاحبان واقعی مرزند و باید از ظرفیت‌های مرزی بهره‌مند شوند؛ نه اینکه بازارچه‌های مرزی محل خروج کالاهای تولید داخل به نفع متقاضیان خارجی شود. ما معتقدیم اگر کالایی در داخل کشور با کیفیت تولید می‌شود، باید اولویت مصرف و حمایت از تولید داخلی داده شود و نظام مقرراتی به‌گونه‌ای سامان یابد که هم تأمین نیاز مردم مرزنشین ممکن شود و هم از قاچاق و خروج غیرقانونی کالا جلوگیری شود.

هشدار درباره سوءاستفاده از کولبران و نقش مرزبانی در کشفیات

فرمانده مرزبانی درباره ادعاهایی مبنی‌بر دخالت کولبران در برخی عملیات‌های حساس گفت: باید دقت کنیم؛ گاهی افراد ساده‌دل یا کولبران ناآگاه در دل شب به‌صورت رندومی بار حمل می‌کنند و ممکن است بدون اطلاع، اقلام خطرناک یا سلاح را منتقل کنند. مرزبانی در کنترل‌های خود بارها با چنین مواردی مواجه شده و در برخی بازرسی‌ها بیش از یکصد قبضه سلاح و اقلام ممنوعه در کوله‌ها کشف شده است.

وی افزود: وظیفه ما این است که ضمن برخورد قانونی با سودجویان و شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق، مراقب حقوق و معیشت مردم مرزنشین باشیم و از آنها به‌عنوان شناسنامه واقعی مرز بهره‌گیری کنیم؛ نه اینکه به‌طور سراسری و بدون تمایز با مردم محلی برخورد شود.

سردار گودرزی در پاسخ به اظهارنظرهای عمومی درباره پرونده‌های پیچیده امنیتی گفت: در مواردی که ادعا شده برخی عملیات‌ها با مشارکت کولبران انجام شده، دستگاه‌های ذی‌ربط تحقیقات لازم را انجام می‌دهند. مرزبانی نیز در کشف، کنترل و دستگیری عوامل مرتبط نقش محوری دارد و هر زمان اقلام ممنوعه یا سلاح کشف شود، برابر قانون با عاملان برخورد و پرونده تحویل مراجع قضایی می‌شود.

قانون‌مداری، هم‌افزایی و حمایت از مرزنشینان

فرمانده مرزبانی در پایان تأکید کرد:راه‌حل در مرزها، تدوین قوانین شفاف، هماهنگی میان نهادها و تقویت دیپلماسی و همکاری منطقه‌ای است. ما باید هم‌زمان با برخورد قاطع با قاچاقچیان و گروه‌های سازمان‌یافته، از مرزنشینان حمایت کنیم و امکان بهره‌مندی مشروع آنها از ظرفیت‌های مرزی را فراهم سازیم تا مرزها هم‌زمان امن، فعال و معیشت‌محور بمانند.