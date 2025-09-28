سردار رضایی: مرزبانان حافظان واقعی امنیت ایران اسلامی‌ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی پیش از ظهر امروز یکشنبه به همراه سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا، امروز از پاسگاه مرزی نهرخین در استان خوزستان بازدید کرد.
سردار رضایی در این بازدید با تقدیر از تلاشهای مرزبانان گفت: شما مرزبانان دلاور و غیور، همواره در رکاب ولایت فقیه بودهاید و با جان و دل از مرزهای ایران اسلامی پاسداری میکنید. امنیت این سرزمین مرهون ایثار و پایمردی شماست.
وی با اشاره به نقش اعتقادی و ارزشی مرزبانان افزود: آنچه ما را در تحقق مرزبانی در تراز انقلاب اسلامی استوار نگاه میدارد، اعتقاد راسخ به ولایت فقیه، پایبندی به ارزشهای اسلامی و باورهای دینی است.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور مرزبانی را «شغلی شریف و مورد احترام مردم» توصیف کرد و ادامه داد: خدمت در لباس مرزبانی افتخاری است که نصیب هر کسی نمیشود. شما باید قدر این نعمت را بدانید و همواره بر دانش، مهارت و توانمندیهای خود بیفزایید؛ چراکه امنیت مرزها بر عهده شماست.
سردار رضایی در پایان با ارزیابی سطح آمادگی عملیاتی مرزبانان، تلاشهای آنان در پاسداری از مرزهای جنوب غرب کشور را ستود و به آنان خداقوت گفت.
نظر شما