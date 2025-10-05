به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی صبح یکشنبه در نشست جهاد تبیین کارکنان این اداره کل، بر حساسیت و اهمیت فعالیتهای بهزیستی در کنترل آسیبهای اجتماعی و ارائه خدمات تخصصی تأکید کرد و آن را مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر دانست.
وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی استان کردستان در حال حاضر بیش از ۱۷۰ برنامه و فعالیت تخصصی و عمومی را در حوزههای مختلف اجرا میکند، افزود: این برنامهها شامل زمینههای اجتماعی، اقتصادی و کنترل آسیبهای اجتماعی است.
وی بیان کرد: برنامههای یاد شده با مشارکت بخشهای غیردولتی و خیرین اجرا میشود و تلاش میکنیم تا مشکلات مختلف جامعه را کاهش داده و شرایط بهتری برای گروههای هدف فراهم کنیم.
رسولی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اهمیت ویژه خدمات بهزیستی، گفت: کار در سازمان بهزیستی به دلیل ماهیت تخصصی و انسانی خدماتی که ارائه میدهیم، از حساسیت بالایی برخوردار است و گروههایی که به آنها خدمت میدهیم، شامل افراد با مشکلات و نیازهای خاص هستند که نیازمند دقت، دانش تخصصی و اخلاق حرفهای فراوان است.
وی افزود: این مسئولیت سنگین که در واقع یک وظیفه انسانی است، با رعایت عدالت و اخلاق حرفهای انجام میشود.
مدیرکل بهزیستی استان کردستان با اشاره به مسئولیتهای سنگین کارکنان این سازمان، بیان داشت: فعالیتهایی همچون کنترل آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از خشونتهای خانوادگی، نه تنها در راستای کاهش مشکلات جامعه است، بلکه خود مصداق عینی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به شمار میآید و این خدمات نه تنها به نفع افراد تحت پوشش است، بلکه به تقویت سلامت اجتماعی جامعه نیز کمک میکند.
گسترش دامنه خدمات بهزیستی در کردستان
وی همچنین درباره دامنه وسیع خدمات بهزیستی در استان گفت: در حال حاضر، حدود ۷۵ هزار نفر در استان از خدمات سازمان بهزیستی بهرهمند میشوند.
وی اضافه کرد: این خدمات علاوه بر ۴۰۰ مرکز غیردولتی، با بیش از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ پرسنل فعال، به شدت گسترده است و این امر مسئولیت ما را در ارائه خدمات تخصصی افزایش میدهد.
رسولی با تأکید بر اینکه مسئولیت و تکلیف پرسنل بهزیستی در شرایط فعلی دوچندان شده است، افزود: با توجه به شرایط کنونی کشور و استان، فشارهای داخلی و بینالمللی، محدودیتهای مالی و اقتصادی، شرایط کار در سازمان بهزیستی را پیچیدهتر کرده است، اما همکاران ما با تمام توان خود در تلاش هستند تا خدمات به بهترین نحو با رعایت عدالت و صداقت به گروههای هدف ارائه شود.
مدیرکل بهزیستی کردستان در پایان سخنان خود تصریح کرد: اجرای دقیق دستورالعملها و بخشنامههای سازمان، ارائه خدمات تخصصی و عمومی به گروههای هدف و تعامل با بخشهای غیردولتی، همه از مصادیق بارز امر به معروف و نهی از منکر است که کارکنان بهزیستی باید آن را با نهایت دقت و رعایت عدالت انجام دهند.
