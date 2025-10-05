به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر) در آئین بهره‌برداری از دو هزار و ۳۵۷ واحد مسکن مهر در شهر جدید پردیس، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خدمات زیربنایی این مجموعه نزدیک به سه و نیم همت هزینه داشته و امیدوار هستیم با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، انتظاری که مردم طی سنوات گذشته داشتند به پایان برسد و بهره‌برداری مطلوب برای مردم فراهم شود.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۹ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده است که از دولت گذشته تحویل گرفته‌ایم و با برنامه‌ریزی تمام شهرهای مرتبط انجام شده است. بیشترین تعداد باقیمانده مربوط به شهر پردیس است که آماری بیش از ۱۳ هزار واحد را شامل می‌شود.

ملکی تصریح کرد: پس از بازدید وزیر راه و شهرسازی از شهر پردیس و با توجه به بیشترین پروژه‌های باقیمانده و موانع موجود در حوزه اجرا و تعیین تکلیف سازندگان و پیمانکاران، از سال گذشته با استفاده از ظرفیت منابع اعتباری و تصویب بند «پ» تبصره قانون بودجه ۱۴۰۴، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی مسکن و شرکت عمران جدید، شهرهای و شرکت بازآفرینی شهری توانستند تا سقف ۳۰ همت از محل مولدسازی و تهاتر املاک خود برای مدیریت پروژه‌ها و پیشرفت کار بهره‌برداری کنند.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: با ابلاغ قانون در ابتدای سال‌جاری با برنامه‌ریزی حدود ۱۰ همت برای این واحدها، شرایط تسریع در بهره‌برداری فراهم شد و تا به حال نزدیک به ۷ هزار واحد شامل پروژه‌های تکمیلی گذشته و در حال ساخت، تحویل مردم شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: اجرای این پروژه‌ها به دلیل وضعیت توپوگرافی پردیس و شرایط سخت کاری، علاوه‌بر ساخت نیازمند آماده‌سازی گسترده و ساخت دیواره‌های حائل مرتفع بوده است که هزینه بیشتری را به دنبال داشته است. این موضوع یکی از موانع اصلی اجرایی بوده که با برنامه‌ریزی فنی و اجرایی همزمان با ساخت، مدیریت شده است.

ملکی تأکید کرد: با سازوکار فراهم شده و پیگیری‌های مستمر در شورای مسکن، شرایط بهره‌برداری پروژه‌ها به شکل مطلوبی پیش می‌رود و امیدواریم با تامین منابع از محل مولدسازی اراضی و صندوق ملی مسکن، تمامی پروژه‌ها به نتیجه برسد.