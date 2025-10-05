  1. اقتصاد
۲۳۵۷ واحد مسکن مهر پردیس با هزینه ۳.۵ همتی به‌ بهره‌برداری رسید

مدیرعامل شرکت شهرهای جدید با اشاره به بهره‌برداری از دو هزار و ۳۵۷ واحد مسکن مهر و صرف هزینه‌ای نزدیک به ۳.۵ همت گفت: حدود ۲۹ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده که از دولت قبل تحویل گرفته‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر) در آئین بهره‌برداری از دو هزار و ۳۵۷ واحد مسکن مهر در شهر جدید پردیس، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خدمات زیربنایی این مجموعه نزدیک به سه و نیم همت هزینه داشته و امیدوار هستیم با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، انتظاری که مردم طی سنوات گذشته داشتند به پایان برسد و بهره‌برداری مطلوب برای مردم فراهم شود.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۹ هزار واحد مسکن مهر باقی مانده است که از دولت گذشته تحویل گرفته‌ایم و با برنامه‌ریزی تمام شهرهای مرتبط انجام شده است. بیشترین تعداد باقیمانده مربوط به شهر پردیس است که آماری بیش از ۱۳ هزار واحد را شامل می‌شود.

ملکی تصریح کرد: پس از بازدید وزیر راه و شهرسازی از شهر پردیس و با توجه به بیشترین پروژه‌های باقیمانده و موانع موجود در حوزه اجرا و تعیین تکلیف سازندگان و پیمانکاران، از سال گذشته با استفاده از ظرفیت منابع اعتباری و تصویب بند «پ» تبصره قانون بودجه ۱۴۰۴، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی مسکن و شرکت عمران جدید، شهرهای و شرکت بازآفرینی شهری توانستند تا سقف ۳۰ همت از محل مولدسازی و تهاتر املاک خود برای مدیریت پروژه‌ها و پیشرفت کار بهره‌برداری کنند.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: با ابلاغ قانون در ابتدای سال‌جاری با برنامه‌ریزی حدود ۱۰ همت برای این واحدها، شرایط تسریع در بهره‌برداری فراهم شد و تا به حال نزدیک به ۷ هزار واحد شامل پروژه‌های تکمیلی گذشته و در حال ساخت، تحویل مردم شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: اجرای این پروژه‌ها به دلیل وضعیت توپوگرافی پردیس و شرایط سخت کاری، علاوه‌بر ساخت نیازمند آماده‌سازی گسترده و ساخت دیواره‌های حائل مرتفع بوده است که هزینه بیشتری را به دنبال داشته است. این موضوع یکی از موانع اصلی اجرایی بوده که با برنامه‌ریزی فنی و اجرایی همزمان با ساخت، مدیریت شده است.

ملکی تأکید کرد: با سازوکار فراهم شده و پیگیری‌های مستمر در شورای مسکن، شرایط بهره‌برداری پروژه‌ها به شکل مطلوبی پیش می‌رود و امیدواریم با تامین منابع از محل مولدسازی اراضی و صندوق ملی مسکن، تمامی پروژه‌ها به نتیجه برسد.

