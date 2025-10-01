به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت عمران شهرهای جدید اعلام کرد که به دنبال برگزاری جلسات پایش مستمر پروژه‌های نهضت ملی مسکن در این شهرها طی دو ماه گذشته، میانگین پیشرفت فیزیکی ماهیانه پروژه‌ها از ۰.۹ درصد به ۲.۲ درصد افزایش یافته است.

براساس این گزارش، رشد ۲.۲ درصدی پیشرفت فیزیکی در مراحل مختلف ساخت از جمله فونداسیون، اجرای سقف و اسکلت، سفت‌کاری و نازک‌کاری تحقق یافته است.

همچنین در جلسات اخیر، رسیدگی به پروژه‌های باقی‌مانده مسکن مهر، بررسی میزان آماده‌سازی زمین‌های مرتبط با طرح جوانی جمعیت و سایت‌های نهضت ملی مسکن، تسریع در فرآیند کارشناسی اراضی و تهاتر با پیمانکاران و پیگیری جذب اعتبارات بند (پ) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت.

برنامه‌ریزی برای افتتاح پروژه‌های مسکن حمایتی و سایر پروژه‌های عمرانی با حضور وزیر راه و شهرسازی، پیگیری جذب منابع مالی و مصالح ساختمانی از صندوق مسکن، ارزیابی پروژه‌های فعال جهت پرداخت سهم‌الشرکه از بانک‌های عامل، انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی پروژه‌های باقی‌مانده و تأکید بر برگزاری نشست با متقاضیان نیز از دیگر محورهای مورد بررسی در این جلسات عنوان شده است.

به گفته شرکت عمران شهرهای جدید، صدور نهایی تمامی پروانه‌های ساختمانی در این شهرها از جمله دستاوردهای مهم این دوره از جلسات به شمار می‌رود.