پرداخت بیش از ۱۳۶ همت تسهیلات نهضت ملی توسط بانک مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، تسهیلات نهضت ملی مسکن در قالب سهم‌الشرکه تاکنون به سازندگان ۳۷۶ هزار و ۷۷۵ واحد مسکونی در قالب ۵۶ هزار و ۴۴۴ پروژه پرداخت شده است.

در حال حاضر، اولویت بانک مسکن تمرکز بر پروژه‌های با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فبزیکی است. هدف، تسریع در تکمیل و تحویل این واحدها به متقاضیان و همچنین بازگردادن منابع به چرخه تامین مالی از طریق فروش اقساطی و به کارگیری آن برای ساخت واحدهای جدید است.

بر این اساس، تاکنون ۱۳۰ هزار و ۲۰۷ واحد مسکونی در بانک مسکن تعیین تکلیف شده و به فروش اقساطی رسیده است و برنامه‌ریزی و پیگیری برای تسریع این مهم در جریان است.

بانک مسکن از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تا هشتم مهرماه ۱۴۰۴، قرارداد تامین مالی ۳۸۵ هزار و ۷۵۲ واحد مسکونی در قالب ۵۷ هزار و ۴۹۰ پروژه نهضت ملی مسکن به ارزش ۱۸۲ هزار و ۶۸۸ میلیارد تومان را به امضا رسانده است.

در همین مدت، ۴۰۱ هزار و ۶۳۱ واحد مسکونی در قالب ۵۸ هزار و ۸۵۷ پروژه از سوی نهادهایی همچون اداره کل راه ‌و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، سازمان همیاری شهرداری‌ها، قرارگاه امام حسن(ع) و ... به بانک مسکن معرفی شده است که ۲۱ درصد از این واحدها مربوط به خودمالکان است.

بانک مسکن با عملکردی پیگیر و مسئولانه و در راستای انجام ماموریت‌های راهبردی خود در مسیر خانه‌دار شدن مردم، همچنان با تمامی ظرفیت، به عنوان بازوی اصلی تامین مالی نهضت ملی مسکن فعالیت می‌کند و بیشترین سهم تسهیلات‌دهی هدفمند به این حوزه را به خود اختصاص می‌دهد.