صادق: گام سوم دولت با افتتاح ۵۷ هزار واحد مسکن حمایتی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر) در آئین بهرهبرداری از دو هزار و ۳۵۷ واحد مسکن مهر در شهر جدید پردیس به صورت ویدئو کنفرانسی با حضور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، گفت: امروز سومین بار است که با حضور رئیس جمهور پروژههای متمرکز دولت را افتتاح میکنیم.
وی افزود: در این دولت در بار نخست، بیش از ۸۲ هزار واحد مسکن شهری و روستایی و بیش از ۲۳۰۰ پروژه در حوزه حمل و نقل و هواشناسی افتتاح شده است. بار دوم، در ۳ خرداد سال جاری، بیش از ۴۳ هزار واحد مسکن حمایتی در بخش روستایی و شهری به بهرهبرداری رسید و بیش از ۴۲ هزار پروژه حمل و نقل، بازآفرینی شهری و هواشناسی نیز تکمیل شد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امروز گام سوم دولت در پروژهها، اظهار کرد : در این مرحله، بیش از ۵۷ هزار واحد مسکن حمایتی و پروژههایی در حوزه حملو نقلی و بازآفرینی شهری در شهرهای جدید و تکمیل خدمات و پروژههای هواشناسی افتتاح خواهد شد.
وی گفت: بدون تعارف پیگیریهای شخص رئیس جمهور، همدلی و هماهنگی اعضای کابینه و حمایتهای مجلس باعث شد که پروژهها با تلاشهای مستمر استانداران و مدیران استانها، پروژهها به مرحله بهرهبرداری برسند. با این حال هنوز با تحقق تمامی مطالبات فاصله داریم و اما نگاه عدالت محوری و مردممحوری شما در این سرزمین ایجاب میکند که در این مسیر گامهای بلندتری برداریم.
به گزارش مهر، امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر)، بیشاز ۵۷ هزار و ۲۲۶ واحد مسکن حمایتی در نقاط مختلف کشور بهصورت همزمان بهرهبرداری میشود.
همچنین در این آیین، ۲۰۲ پروژه در حوزههای حملونقل، شهرسازی و هواشناسی به بهرهبرداری خواهد رسید، پروژههایی که ارزش سرمایهگذاری آنها بالغ بر ۱۶۴ هزار میلیارد تومان و ۱۲۵ میلیون دلار اعلام شده است.
نظر شما