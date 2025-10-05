به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بیگدلی با تأیید وضعیت نامطلوب آنتندهی تلفنهمراه و اینترنت در کشور اظهار کرد: طی هفتههای اخیر، گزارشهای متعددی از شهروندان در حوزه انتخابیه خدابنده و سایر نقاط کشور مبنی بر بروز اختلال گسترده در شبکه تلفنهمراه دریافت کردهایم که این موضوع موجب نارضایتی عمومی شده است.
وی افزود: یکی از مهمترین عوامل این مشکل، خاموش شدن دکلهای مخابراتی در زمان قطعی برق و ضعف در پشتیبانی باتریهای اضطراری عنوان شده است که به گفته مسئولان، موجب کاهش کیفیت پوشش آنتندهی در بسیاری از مناطق شده است.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در پی این گزارشها، موضوع از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری شد و وزیر ارتباطات نیز توضیحاتی درباره تأثیر قطعیهای مکرر برق، فرسودگی تجهیزات و نارسایی در تأمین انرژی دکلهای مخابراتی ارائه کرد.
بیگدلی ادامه داد: با توجه به اینکه در هفتههای اخیر میزان قطعی برق در کشور به شکل محسوسی کاهش یافته است، دیگر دلیلی برای تداوم این اختلال وجود ندارد و لازم است وزارت ارتباطات با سرعت و جدیت بیشتری نسبت به رفع کامل این مشکل اقدام کند.
وی با بیان اینکه مردم انتظار دارند خدمات ارتباطی بدون وقفه و با کیفیت مناسب در دسترس باشد، تصریح کرد: تلفنهمراه و اینترنت امروز جزو زیرساختهای حیاتی زندگی روزمره مردم است و هرگونه اختلال در آن، بهویژه در مناطق روستایی و کمبرخوردار، موجب اختلال در فعالیتهای اقتصادی، آموزشی و اجتماعی مردم میشود.
بیگدلی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی با هدف صیانت از حقوق مردم، این موضوع را تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری خواهد کرد و از وزیر ارتباطات انتظار میرود برنامهای دقیق، زمانبندیشده و شفاف برای رفع این مشکل ارائه دهد.
