کشف ۲.۵ تن چوب درخت بید قاچاق در ازنا

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عزیزی امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: طی عملیاتی حفاظتی و رصد عرصههای منابع طبیعی شهرستان ازنا، یک دستگاه خودروی نیسان حامل حدود دو و نیمتن چوب بید خودروی کهنسال شناسایی و توقیف شد.
وی گفت: این اقدام با هدایت میدانی رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان و حضور کارشناس بهرهبرداری و با همکاری عوامل انتظامی انجام و خودروی حامل محموله قاچاق به پارکینگ نیروی انتظامی شهرستان ازنا منتقل شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ازنا، عنوان کرد: بررسیهای اولیه حاکی از آن است که از چهار متخلف شناسایی شده، سه نفر غیربومی هستند که با همکاری یکی از اهالی شهرستان اقدام به قطع و حمل غیرمجاز درختان بید کردهاند. همچنین در جریان این عملیات، یک دستگاه ارهبرقی بهعنوان ادله جرم کشف و ضبط شد.
عزیزی با تأکید بر برخورد قانونی و جدیت نظارت گفت: اداره منابع طبیعی شهرستان ازنا با هرگونه قطع و حمل غیرمجاز درختان طبق قانون برخورد خواهد کرد و در این زمینه هیچ مماشاتی وجود ندارد.
