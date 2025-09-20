به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد نجفی در سخنانی با تأکید بر ضرورت صیانت از جنگلها و مقابله با قاچاق چوب آلات جنگلی و تولید زغال غیرمجاز، اظهار داشت: خرید، فروش، حمل و تولید هر گونه محصول جنگلی، زغال و قطع درختان جنگلی جرم و تخلف محسوب میشود از هم استانیها عزیز طبیعت دوست استان تقاضا داریم از خرید هر گونه محصولات جنگلی، زغال و درختان بلوط جدا خودداری کنند.
وی گفت: مأمورین منابع طبیعی بهصورت شبانهروزی در حال رصد پایش در اراضی جنگلی هستند، برابر ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع خرید، فروش، تولید و حمل زغال و قطعات جنگلی در سطح اراضی ملی بدون مجوز از اداره کل منابع طبیعی جرم محسوب میشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، عنوان کرد: از مردم شریف استان خواهشمندیم با پرهیز از خرید و مصرف زغالهای حاصل از قطع درختان جنگلی، همیار منابع طبیعی باشند و با گزارش تخلفات به سامانه شبانهروزی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ در حفاظت از میراث سبز استان مشارکت کنند.
