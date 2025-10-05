به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی پیش از ظهر یکشنبه در سومین یادواره شهدای کودکان و نوجوانان کردستان، که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار شد، با اشاره به جنایات استکبار جهانی و زیاده‌خواهی‌های آمریکا و هم‌پیمانانش در منطقه، گفت: دشمنان با هدف گرفتن امید از دانش‌آموزان، سعی در گمراهی آن‌ها دارند.

حسینی در این مراسم با اشاره به حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به مدارس و مناطق غیرنظامی در منطقه، تأکید کرد: در حملات اخیر، دانش‌آموزان زیادی به شهادت رسیدند اما شهدا همچنان زنده‌اند و ناظر بر رفتار و تصمیمات ما هستند.

وی افزود: امروز دنیای غرب و به‌ویژه آمریکا و اسرائیل، با حملات بی‌رحمانه به مدارس و مناطق مسکونی، ثابت کرده‌اند که هیچ‌گونه تعهدی به حقوق بشر و احترام به انسان‌ها ندارند.

شهدا نماد مقاومت و حقیقت هستند

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان ادامه داد: دانش‌آموزان باید بدانند که شهدای کودک و نوجوان بی‌گناه، در نتیجه ددمنشی و توحش غرب به شهادت رسیدند.

وی با اشاره به وضعیت نوار غزه، اظهار کرد: مردم غزه به مدت ۲ سال است که مدارس و خانه‌هایشان مورد حمله قرار گرفته و با کمبود شدید منابع غذایی و آب مواجه‌اند، اما همچنان ایستاده‌اند.

حسینی همچنین با اشاره به پیامدهای بحران‌های اقتصادی در جهان، اظهار کرد: امروز مشکلات اقتصادی مردم نتیجه سیاست‌های غلط و تحریم‌های ناعادلانه دشمنان است و دشمنان با گمراه کردن جوانان و انحراف در شناخت ادراکی آنان، سعی دارند حقیقت‌ها را مخفی کنند.

وی افزود: دانش‌آموزان و جوانان باید حقیقت خون شهدا را درک کنند و بدانند که این خون‌ها بر زمین ریخته‌اند تا جهانیان به حقیقت برسند و از دروغ‌ها و خیانت‌هایی که در سطح جهانی توسط قدرت‌های استکباری پنهان شده است، آگاه شوند.

لزوم توجه به نقش دانش‌آموزان در یادواره‌ها و کنگره شهدا

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان تصریح کرد: هدف از برگزاری این مراسم‌ها و یادواره‌ها، آموزش و آگاهی‌بخشی به دانش‌آموزان است تا آن‌ها با بررسی تاریخ و واقعیت‌ها، راه شهدا را بیاموزند و در آینده برای ساخت جامعه‌ای بر اساس حقیقت و عدالت، قدم بردارند.