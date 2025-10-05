بهمن احمدی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی استان، به تشریح مهم‌ترین مشکلات و موانع پیش روی تولید و صادرات پرداخت و تأکید کرد: محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و قوانین متناقض روند توسعه صادرات را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و شبکه‌های اجتماعی به عنوان اصلی‌ترین ابزارهای توسعه بازارهای صادراتی و افزایش دانش تولیدکنندگان گفت: متاسفانه به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های داخلی، دسترسی به این پلتفرم‌ها بسیار محدود شده و این موضوع باعث شده توانمندی‌های تولیدکنندگان به درستی به جهان معرفی نشود.

احمدی همچنین به مشکلات متعدد واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه اشاره کرد و افزود: تعدد قوانین و دستورالعمل‌های متناقض همراه با موانع تخصیص ارز، فرآیند تهیه ملزومات تولید را دشوار کرده است. با وجود امکان استفاده از ارز آزاد، به دلیل ابهامات و قوانین محدودکننده اجازه واردات داده نمی‌شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان مازندران گفت: این شرایط منجر به اتلاف وقت، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قابلیت رقابت در بازارهای جهانی شده است و باید سئوال کرد در کجای دنیا قوانینی با این حجم از دخالت در تصمیمات کوچک واحدهای تولیدی وضع می‌شود که خواب سرمایه و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.

وی درباره هزینه بالای انرژی و قطعی‌های مکرر آن بیان کرد: در حالی که انرژی به عنوان یک مزیت رقابتی مطرح است، اما قیمت‌های بالا و قطعی‌های متعدد این مزیت را به تهدیدی جدی برای تولید تبدیل کرده است.

احمدی در پایان با اشاره به مشکلات مراودات بانکی و اتهامات مربوط به قاچاق ارز تأکید کرد: با وجود محدودیت‌ها و تعلیق کارت‌های بازرگانی تامین نیازهای تولید و صادرات روز به روز سخت‌تر شده و انتظار می‌رود مسئولان با تصمیمات عملی و تسهیل قوانین شرایط بهتری برای فعالان اقتصادی فراهم کنند.