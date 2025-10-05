  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۷

احمدی: دستورالعمل‌های متناقض فرایند تولید را دشوار کرده است

ساری - رئیس اتحادیه صادرکنندگان مازندران به تشریح مهم‌ترین مشکلات و موانع فراروی صادرات پرداخت و گفت: تعدد قوانین، دستورالعمل‌های متناقض همراه با موانع تخصیص ارز فرایند تولید را دشوار کرد.

بهمن احمدی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه نشست با فعالان اقتصادی استان، به تشریح مهم‌ترین مشکلات و موانع پیش روی تولید و صادرات پرداخت و تأکید کرد: محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و قوانین متناقض روند توسعه صادرات را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و شبکه‌های اجتماعی به عنوان اصلی‌ترین ابزارهای توسعه بازارهای صادراتی و افزایش دانش تولیدکنندگان گفت: متاسفانه به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های داخلی، دسترسی به این پلتفرم‌ها بسیار محدود شده و این موضوع باعث شده توانمندی‌های تولیدکنندگان به درستی به جهان معرفی نشود.

احمدی همچنین به مشکلات متعدد واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه اشاره کرد و افزود: تعدد قوانین و دستورالعمل‌های متناقض همراه با موانع تخصیص ارز، فرآیند تهیه ملزومات تولید را دشوار کرده است. با وجود امکان استفاده از ارز آزاد، به دلیل ابهامات و قوانین محدودکننده اجازه واردات داده نمی‌شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان مازندران گفت: این شرایط منجر به اتلاف وقت، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قابلیت رقابت در بازارهای جهانی شده است و باید سئوال کرد در کجای دنیا قوانینی با این حجم از دخالت در تصمیمات کوچک واحدهای تولیدی وضع می‌شود که خواب سرمایه و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.

وی درباره هزینه بالای انرژی و قطعی‌های مکرر آن بیان کرد: در حالی که انرژی به عنوان یک مزیت رقابتی مطرح است، اما قیمت‌های بالا و قطعی‌های متعدد این مزیت را به تهدیدی جدی برای تولید تبدیل کرده است.

احمدی در پایان با اشاره به مشکلات مراودات بانکی و اتهامات مربوط به قاچاق ارز تأکید کرد: با وجود محدودیت‌ها و تعلیق کارت‌های بازرگانی تامین نیازهای تولید و صادرات روز به روز سخت‌تر شده و انتظار می‌رود مسئولان با تصمیمات عملی و تسهیل قوانین شرایط بهتری برای فعالان اقتصادی فراهم کنند.

