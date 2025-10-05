به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدهادی همایون تعداد دانشجویان شرکت‌کننده در نوزدهمین دوره برگزاری جلسات پیش‌دفاع متمرکز دانشجویان دکتری تخصصی رشته‌های علوم انسانی و هنر را ۲۴۰۴ نفر عنوان کرد و گفت: تعداد جلسات لغوشده دانشجویان این دوره ۵۴۹ جلسه بود که از این تعداد ۱۸۸ نفر از طرف دبیرخانه پیش‌دفاع و تعداد ۳۶۱ نفر از طرف خود دانشجو لغو جلسه شدند.

وی دانشجویان دارای کفایت نوزدهمین دوره جلسات پیش‌دفاع متمرکز دانشجویان دکتری تخصصی رشته‌های علوم انسانی و هنر را ۴۵۵ نفر برشمرد و اضافه کرد: در این دوره ۵۸۴ نفر رأی عدم کفایت و ۸۱۶ نفر رأی کفایت با اصلاحات دریافت کردند.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در گروه علوم انسانی و هنر در مجموع ۱۰۰ کمیته پیش‌دفاع متمرکز فعال بودند که در مقایسه با دوره قبل، گروه‌ حسابداری و مدیریت مالی افزوده شد.

همایون، تعداد استادان همکار در نوزدهمین دوره برگزاری جلسات پیش‌دفاع متمرکز دانشجویان دکتری تخصصی رشته‌های علوم انسانی و هنر را ۹۲۱ نفر عنوان و بیان کرد: به این ترتیب ۶۴ نفر از دانشگاه‌های دولتی معادل ۷ درصد و ۸۵۷ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی معادل ۹۳ درصد همکاری داشتند. ۸۰ نفر از این تعداد با مرتبه علمی استادتمام معادل ۹ درصد، ۳۰۵ دانشیار معادل ۳۳ درصد و ۵۳۶ استادیار معادل ۵۸ درصد هستند.

این مسئول اضافه کرد: یشترین تعداد دانشجویان شرکت‌کننده در نوزدهمین دوره برگزاری جلسات پیش‌دفاع متمرکز دانشجویان دکتری تخصصی رشته‌های علوم انسانی و هنر به ترتیب مربوط به رشته‌های مدیریت دولتی با تعداد ۲۲۸ نفر، رشته‌های حسابداری و مالی ۲۱۲ نفر و روانشناسی عمومی ۲۰۰ نفر بوده است.

وی با بیان اینکه تعداد ۱۸۵۵ جلسه در نوزدهمین دوره جلسات پیش‌دفاع متمرکز برگزار و منجر به صدور رأی شده است، گفت: از مجموع کل آرای صادرشده تعداد ۴۵۵ رأی کفایت معادل ۲۴.۵ درصد، ۵۸۴ رأی عدم کفایت معادل ۳۱.۵ درصد و ۸۱۶ رأی کفالت با اصلاحات معادل ۴۴ درصد است.