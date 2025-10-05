الزام گذراندن درس ایمنی و سلامت برای دانشجویان ارشد و دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اطلاعیه این دانشگاه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکترا) روزانه ، شبانه و پردیس ورودی ۱۴۰۴ باید درس ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE) را در فرایند انتخاب واحد ترم اول در سامانه گلستان اخذ کنند سپس در سامانه LMS ویدئوهای کلاس مجازی را مشاهده و در تاریخ مشخص ‏شده در آزمون آن شرکت کنند.

نمره کسب شده در این درس نیز همچون سایر دروس در سامانه گلستان ثبت خواهد شد.

دانشجویان فوق الذکری که نسبت به اخذ این درس اقدام نکنند اجازه دفاع نهایی نخواهند داشت.

اخذ نمره ۵۰ به منزله قبولی خواهد بود.

فایل حاوی لیست قبولی دانشجویان و نمرات ایشان برای کارشناس پژوهشی ارسال و نمرات این درس توسط معاونت پژوهشی در سامانه گلستان درج می شود.

لازم به ذکر است نمره این درس در معدل تأثیر ندارد ولی اخذ و پاس کردن آن الزامی است و بدون گذراندن آن دانشجو فارغ التحصیل نمی شود.