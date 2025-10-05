تعداد تلفات ناشی از شیوع تب لاسا در نیجریه به ۱۶۶ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های نیجریه در آخرین به‌روزرسانی خود اعلام کرد که ۸۹۵ مورد تایید شده بین ژانویه و سپتامبر در ۱۰۶ منطقه دولتی محلی در ۲۱ ایالت از ۳۶ ایالت این کشور گزارش شده است.

این آژانس اعلام کرد که میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری ۱۸.۵ درصد بوده که بالاتر از ۱۶.۹ درصد ثبت شده در مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ است. این آژانس افزایش مرگ و میر را به «مراجعه دیرهنگام و رفتار نامناسب برای جستجوی سلامت، که اغلب با هزینه بالای درمان مرتبط است» نسبت می‌دهد.

ایالت‌هایی که بیشترین آسیب را دیده‌اند، ادو، ابونی و اوندو در جنوب و باوچی و تارابا در شمال هستند که بیش از ۹۰ درصد از کل موارد تایید شده را تشکیل می‌دهند. طبق گزارش، اوندو به تنهایی یک سوم از کل موارد را تشکیل می‌دهد.

این آژانس اعلام کرد که بهداشت ضعیف، آگاهی محدود در جوامع با بار بالا و تأخیر در درمان همچنان شیوع بیماری را تشدید می‌کند. یک سیستم مدیریت حادثه چند بخشی برای هماهنگی پاسخ سراسری فعال شده است.

تب لاسا، یک بیماری حاد ویروسی خونریزی دهنده، در درجه اول از طریق غذا یا وسایل خانگی آلوده به ادرار یا مدفوع جوندگان منتقل می‌شود. انتقال انسان به انسان همچنین می‌تواند از طریق تماس مستقیم با خون، بزاق، ادرار یا مدفوع افراد آلوده رخ دهد.