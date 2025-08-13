آمار مرگ و میر ناشی از تب لاسا در نیجریه به ۱۵۵ نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های نیجریه (NCDC) در بیانیه‌ای اعلام کرد که از ابتدای سال تاکنون در مجموع ۸۲۵ مورد تأیید شده و بیش از ۶۵۲۰ مورد مشکوک به عفونت ثبت شده است.

طبق اعلام NCDC، میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری از ۱۸.۷ درصد در ماه گذشته به ۱۸.۶ درصد کاهش یافته است.

حداقل ۲۱ ایالت از ۳۶ ایالت نیجریه مواردی از ابتلاء به این بیماری را گزارش کرده‌اند که در این میان، ایالت‌های ادو، اوندو و ابونی در جنوب و همچنین باوچی و تارابا در شمال، بیشترین آسیب را دیده‌اند.

در مجموع ۱۰۵ منطقه دولتی محلی از ۷۷۴ منطقه این کشور، امسال موارد ابتلاء را گزارش کرده‌اند.

این آژانس به کاهش اندک موارد تأیید شده در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ اشاره کرد، اما گفت که میزان مرگ و میر از ۱۷.۶ درصد در سال گذشته افزایش یافته است.

این آژانس افزود که افراد ۲۱ تا ۳۰ ساله همچنان بیشترین آسیب را می‌بینند و نسبت مرد به زن ۱ به ۰.۸ است.

در اوایل سال جاری، NCDC هزینه‌های بالای درمان در برخی مناطق و آگاهی محدود در جوامع با بار زیاد را به عنوان چالش‌های کلیدی ذکر کرد.

این آژانس یک سیستم مدیریت حوادث چندبخشی را برای هماهنگی یک واکنش سراسری فعال کرده است.

تب لاسا عمدتاً از طریق غذا یا وسایل خانگی آلوده به ادرار یا مدفوع جوندگان منتقل می‌شود. انتقال انسان به انسان می‌تواند از طریق تماس مستقیم با بزاق، ادرار یا مدفوع موش‌های آلوده رخ دهد.