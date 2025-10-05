صدور هشدار سرخک برای شمال سیدنی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، اداره بهداشت نیو ساوت ولز اعلام کرد که این مورد تایید شده در ۲۵ و ۲۷ سپتامبر در زمان بازدید از پنج مکان در منطقه سواحل شمالی سیدنی، از جمله یک سوپرمارکت، رستوران، کافه و داروخانه، مشخص شد.

اداره بهداشت نیو ساوت ولز اعلام کرد که این مورد در تماس نزدیک با یک مورد سرخک گزارش شده اخیر در شمال سیدنی بوده است.

به هر کسی که همزمان با مورد جدید در آن پنج مکان حضور داشته است، توصیه شده است که تا اواسط اکتبر از نظر بروز علائم تحت نظر باشد.

مایکل استاف، مدیر بهداشت عمومی منطقه بهداشت محلی شمال سیدنی، گفت که علائمی که باید تحت نظر باشند شامل تب، سوزش چشم و سرفه است و چند روز بعد بثوراتی ظاهر می‌شود که از سر و گردن به بقیه بدن گسترش می‌یابد.

طبق داده‌های سیستم ملی نظارت بر بیماری‌های قابل گزارش دولت فدرال، تاکنون در سال ۲۰۲۵، ۱۳۰ مورد سرخک در استرالیا تأیید شده است.

از ۱۳۰ مورد، ۶۴ نفر افراد ۲۰ تا ۳۴ ساله و ۱۷ نفر دیگر ۰ تا ۴ ساله بودند.

کارکنان گفتند که این هشدار باید یادآوری برای همه باشد تا بررسی کنند که آیا علیه سرخک واکسینه شده‌اند یا خیر.