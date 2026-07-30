بصره عراق میزبان استقلال و تراکتور در آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) مبنی بر برگزاری دیدارهای خانگی نمایندگان ایران در زمین بی‌طرف، شهر بصره عراق به عنوان محل میزبانی تیم‌های استقلال و تراکتور در رقابت‌های آسیایی فصل پیش رو انتخاب شده است.

بر این اساس، استقلال که حضورش در مرحله لیگ رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا قطعی شده، دیدارهای خانگی خود در مرحله گروهی را در ورزشگاه بین‌المللی بصره برگزار خواهد کرد. این تصمیم در راستای اجرای دستورالعمل AFC درباره برگزاری مسابقات نمایندگان ایران در کشور ثالث اتخاذ شده است.

در سوی دیگر، وضعیت تراکتور هنوز به طور کامل مشخص نیست. شاگردان محمد ربیعی ابتدا باید در دیدار پلی‌آف لیگ نخبگان آسیا به میدان بروند. در صورت کسب پیروزی و عبور از این مرحله، تراکتور به مرحله لیگ رقابت‌های لیگ نخبگان صعود کرده و همانند استقلال، از رقبای آسیایی خود در شهر بصره میزبانی خواهد کرد.

اما اگر نماینده تبریز در مرحله پلی‌آف موفق به کسب سهمیه لیگ نخبگان نشود، طبق ساختار جدید مسابقات AFC راهی مرحله لیگ لیگ قهرمانان آسیا ۲ خواهد شد و در آن رقابت‌ها نیز دیدارهای خانگی خود را در بصره برگزار می‌کند.

انتخاب بصره به دلیل نزدیکی جغرافیایی به ایران، سهولت رفت‌وآمد هواداران و همچنین برخورداری از زیرساخت‌های مناسب فوتبالی صورت گرفته است. ورزشگاه بین‌المللی بصره که در سال‌های اخیر میزبان مسابقات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی بوده، شرایط لازم برای برگزاری رقابت‌های تحت نظر AFC را در اختیار دارد.