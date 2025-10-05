شناسایی ۱۶۲ انشعاب غیرمجاز طی نیمه نخست امسال در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفر مزیدی، اظهار کرد: شناسایی و برخورد قانونی با ۱۶۲ انشعاب غیرمجاز آب، یکی از اولویتهای این شرکت در راستای صیانت از منابع آبی و اجرای عدالت میان مشترکین بوده است.
وی افزود: این اقدامات با پایش مستمر شبکه توزیع آب انجام شده و علاوه بر حفظ حقوق مشترکین قانونی، مانع هدررفت منابع ارزشمند آب و آسیب به زیرساختها میشود.
مزیدی در ادامه با اشاره به توسعه خدماترسانی، افزود: نصب بیش از هشت هزار انشعاب آب و ۴۴۷ انشعاب فاضلاب جدید در نیمه نخست سال، گام مهمی برای پاسخگویی به نیازهای رو به رشد جمعیتی و توسعه اقتصادی استان گلستان است.
وی همچنین یادآور شد: این پروژهها در جهت ارتقای شاخصهای بهداشتی و زیستمحیطی منطقه صورت گرفتهاند.
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب گلستان با تأکید بر تداوم این روند، گفت: ترکیب هوشمندانه اقدامات کنترلی و توسعهای نشاندهنده عزم جدی شرکت برای ارائه خدمات بهتر و پایدار به شهروندان استان است و در ادامه سال نیز با قدرت ادامه خواهد یافت.
گفتنی است شرکت آب و فاضلاب گلستان در حال حاضر بیش از ۵۸۳ هزار اشتراک آب و بیش از ۱۰۴ هزار اشتراک فاضلاب را تحت پوشش دارد که مدیریت این حجم از خدمات، نیازمند تلاش مستمر و برنامهریزی دقیق است.
