۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶

راه‌اندازی دهکده گردشگری قرآنی در استان بوشهر

راه‌اندازی دهکده گردشگری قرآنی در استان بوشهر

بوشهر- مدیران کل تبلیغات اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی طرح تأسیس و راه‌اندازی دهکده گردشگری قرآنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در نشست با نصرالله ابراهیمی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر تأسیس دهکده گردشگری قرآنی را گامی مهم در ارتقای فرهنگ دینی استان برشمرد.

انسجام تاریخ شفاهی، تهیه اطلس‌های جامع تاریخ شفاهی متناسب با زیست‌بوم‌ فرهنگی تبلیغی استان و برنامه‌ریزی برای برگزاری روز ستایشگران قرآنی استان از مهمترین محورهای این نشست بود.

در بخش دیگری از این نشست در خصوص خط سیر گردشگری مقاومت و اتصال دبیرخانه گردشگری مقاومت واقع در اداره کل تبلیغات اسلامی به اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر بحث و بررسی شد.

