به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله ابراهیمی صبح دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه در موزه منطقه‌ای خلیج‌فارس اظهار کرد: توسعه موزه‌ها یکی از اقدامات مهمی است که دنبال خواهد شد و این مهم به عنوان رویکرد در برنامه هفتم توسعه هم دیده شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر افزود: در سال جاری سه موزه شامل موزه بندر سیراف، موزه شهر جم و موزه چاپ به موزه‌های استان اضافه و تا پایان سال جاری افتتاح خواهد شد.

ابراهیمی تصریح کرد: موزه شهید رئیسعلی دلواری و موزه مردم‌شناسی و تاریخ شهر بوشهر نیز پس از مرمت در سال جاری بازگشایی می‌شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر با اشاره به اینکه اولین شورای راهبردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوشهر روز گذشته برگزار شده است، اظهار کرد: کمیته‌های تخصصی ایجاد خواهد شد تا به‌صورت تخصصی به موضوعات بپردازند.

وی تأکید کرد: مرمت بناهای تاریخی استان با مشارکت بخش خصوصی به خوبی انجام شده است؛ باستان‌شناسی خلیج‌فارس نیز از برنامه‌های جدی و منظم ما خواهد بود.

ابراهیمی در خصوص حوزه صنایع‌دستی گفت: ایجاد کارگاه‌های صنایع‌دستی در روستاها و شهرها دنبال می‌شود.

وی اضافه کرد: ایجاد کارگاه‌های تولید محصولات صنایع‌دستی جهت اشتغال‌زایی، آموزش و تولید بیشتر محصولات همچنین گردش مالی بین صنعت‌گران از برنامه‌های ما در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر با اشاره به نقش خبرنگاران در جامعه اظهار کرد: خبرنگاران پلی میان مسؤولان و جامعه هستند.

در ابتدای این مراسم بازدید از موزه منطقه‌ای خلیج‌فارس با راهنمایی نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان صورت گرفت و در پایان مراسم از کتاب «بوشهر بانو» نوشته الهام بهروزی رونمایی شد.