دانشگاه شهید چمران اهواز توسط آموزش عالی اردن تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از سازمان امور دانشجویان؛ عباس قنبری باغستان معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت: براساس یادداشت رسمی سفارت پادشاهی اردن، دانشگاه شهید چمران اهواز در لیست دانشگاه های مورد تایید آموزش عالی پادشاهی اردن قرار گرفته است.

وی افزود: قرار گرفتن دانشگاه‌های ایران در لیست دانشگاه های مورد تایید دیگر کشورها؛ یک اقدام اساسی در راستای جذب دانشجوی خارجی است و امید است به زودی شاهد حضور دانشجویانی از پادشاهی اردن در کشورمان باشیم.

معاون بورس و دانشجویان سازمان امور دانشجویان با اشاره به رسالت کلان جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی براساس برنامه هفتم پیشرفت افزود: بدیهی است کشورهای منطقه اعم از خاورمیانه، آسیای میانه و حتی آفریقا و شرق دور برای جذب دانشجو در اولویت جذب دانشجو قرار دارند لذا باید از طریق فعال کردن تمامی کانال های ارتباطی مسیر جذب و ورود دانشجویان از این کشورها به میهنمان را هموار کرد.

وی با اشاره به محوریت دانشگاه ها در موضوع جذب دانشجویان خارجی افزود: در فضای رقابتی شدید منطقه ای و جهانی، جذب دانشجوی خارجی و در واقع زمینه سازی برای جلب اعتماد دانشجوی خارجی جهت تحصیل در ایران، سلسله اقدامات و برنامه‌ریزی‌های ارتباطی-اقناعی بلندت می طلبد. از این‌رو دانشگاه ها با هدف برندسازی و معرفی ظرفیت‌های آموزش عالی کشور باید حضور بسیار بیشتری در رویدادهای علمی و دانشگاهی این کشورها داشته باشند.