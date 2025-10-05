  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴

در صورت تأمین به‌ موقع سوخت، محدودیتی در عرضه برق فصل سرد نداریم

در صورت تأمین به‌ موقع سوخت، محدودیتی در عرضه برق فصل سرد نداریم

مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق گفت: در فصل سرد اگر محدودیتی در حوزه سوخت نیروگاهی نداشته باشیم می توان گفت که هیچ محدودیتی در برق نیز نخواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عبدالامیر یاقوتی مدیرکل امور انرژی و مشتریان توانیر درپاسخ به اینکه آیا در فصل سرد سال نیز خاموشی خواهیم داشت یا نه، گفت: باتوجه به اینکه در ماه‌های خنک سال مصرف برق کاهش یافته و اغلب به 55 تا 45 درصد می رسد و باتوجه به اینکه از لحاظ ظرفیت، ویژگی و شبکه‌های سخت محدودیتی نداریم میتوان گفت که در تامین برق در ماه‌های غیرگرم نخواهیم داشت.

وی افزود: اما باید توجه داشت که به دلیل اینکه ورودی نیروگاه‌های ما در این فصل عمدتا سوخت گاز و گازوئیل است و این مسئله منوط به حوزه دیگری از انرژی می‌شود، باید وضعیت سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها را درنظر داشت.

وی ادامه داد: باوجود اینکه در بخش‌های پالایش، انتقال گاز و فراورده‌های نفتی همکاری لازم از سوی نهاد مربوطه وجود دارد اما به دلیل برخی مسائل مانند انحراف از مصرف بهینه میزان مصرف انرژی در فصل زمستان به میزانی زیاد است که به راحتی نمی توان مدیریت مصرف را حل کرد. بنابراین با امید به اینکه محدودیتی در حوزه سوخت نداشته باشیم می توان گفت که هیچ محدودیتی در برق نیز نخواهیم داشت.

کد خبر 6612356
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها