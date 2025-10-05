در صورت تأمین به‌ موقع سوخت، محدودیتی در عرضه برق فصل سرد نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عبدالامیر یاقوتی مدیرکل امور انرژی و مشتریان توانیر درپاسخ به اینکه آیا در فصل سرد سال نیز خاموشی خواهیم داشت یا نه، گفت: باتوجه به اینکه در ماه‌های خنک سال مصرف برق کاهش یافته و اغلب به 55 تا 45 درصد می رسد و باتوجه به اینکه از لحاظ ظرفیت، ویژگی و شبکه‌های سخت محدودیتی نداریم میتوان گفت که در تامین برق در ماه‌های غیرگرم نخواهیم داشت.

وی افزود: اما باید توجه داشت که به دلیل اینکه ورودی نیروگاه‌های ما در این فصل عمدتا سوخت گاز و گازوئیل است و این مسئله منوط به حوزه دیگری از انرژی می‌شود، باید وضعیت سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها را درنظر داشت.

وی ادامه داد: باوجود اینکه در بخش‌های پالایش، انتقال گاز و فراورده‌های نفتی همکاری لازم از سوی نهاد مربوطه وجود دارد اما به دلیل برخی مسائل مانند انحراف از مصرف بهینه میزان مصرف انرژی در فصل زمستان به میزانی زیاد است که به راحتی نمی توان مدیریت مصرف را حل کرد. بنابراین با امید به اینکه محدودیتی در حوزه سوخت نداشته باشیم می توان گفت که هیچ محدودیتی در برق نیز نخواهیم داشت.