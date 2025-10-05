به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیئت کونگ فو هنرهای رزمی شهرستان گناوه ، مسابقات قهرمانی جنوب کشور در شهر اروندکنار استان خوزستان برگزار شد و تیم منتخب هیئت کونگ فوو هنرهای رزمی گناوه در این مسابقات حضور پیدا کردند و عناوین برتر را کسب کردند.

در این مسابقات «امیر حسین بحر پیما »،«شاهین جلالی شولی» و«دانیال دریس» به مقام اول دست پیدا کردند و «علیرضا احمدی» مقام دوم را بدست آورد.

همچنین «امیر نصاری» ،«حسین پور سلیم» و «ناصر شمیلاوی» مقام سوم را کسب کردند.

مربیگری این تیم را «حیدر بشیری» برعهده داشت.