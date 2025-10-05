  1. استانها
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۹

کونگ‌فوکاران گناوه‌ای در مسابقات جنوب کشور خوش درخشیدند

گناوه- کونگ فو کاران آزاد گناوه ای در مسابقات جنوب کشور به میزبانی خوزستان موفق به کسب عناوین مختلف شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیئت کونگ فو هنرهای رزمی شهرستان گناوه ، مسابقات قهرمانی جنوب کشور در شهر اروندکنار استان خوزستان برگزار شد و تیم منتخب هیئت کونگ فوو هنرهای رزمی گناوه در این مسابقات حضور پیدا کردند و عناوین برتر را کسب کردند.

در این مسابقات «امیر حسین بحر پیما »،«شاهین جلالی شولی» و«دانیال دریس» به مقام اول دست پیدا کردند و «علیرضا احمدی» مقام دوم را بدست آورد.

همچنین «امیر نصاری» ،«حسین پور سلیم» و «ناصر شمیلاوی» مقام سوم را کسب کردند.

مربیگری این تیم را «حیدر بشیری» برعهده داشت.

