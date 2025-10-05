به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، نخستین برنامه از مجموعه «شبهای فیلارمونیک» با پرسش «فیلارمونیک چیست؟» سهشنبه ۱۵ مهر ساعت ۱۸ در فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود. «شبهای فیلارمونیک» آغار مجموعه نشستهایی است که در قالب گفتگو و اجرا، با هدف ایجاد گردهمایی دوستداران موسیقی و ایجاد پیوند میان موسیقی، آکادمی و جامعه طراحی شده و در هر برنامه به یک پرسش بنیادین در موسیقی میپردازد.
در نخستین شب این برنامه به معنای فیلارمونیک و وظایف انجمن های فیلارمونیک در جهان و ایران با همراهی هیئتهای علمی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران، گروه موسیقی دانشگاه تهران و هنرستانهای موسیقی دختران و پسران پرداخته خواهد شد.
همچنین آنسامبلهای نوجوان و جوان وابسته به این مراکز آموزشی، کوارتت ملی فیلارمونیک تهران و کوارتت ملی فیلارمونیک مرکزی از نمایندگی انجمن فیلارمونیک ایران در استان مرکزی نیز به اجرای موسیقی خواهند پرداخت.
علاقهمندان برای حضور در این برنامه رایگان میتوانند به فرهنگسرای ارسباران مراجعه کنند.
نظر شما