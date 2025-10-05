به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، شاپور اعتصامینیا سرپرست طرح توسعه میدان نفتی چنگوله با بیان اینکه توسعه میدان نفتی چنگوله پس از اجرای موفقیتآمیز عملیات تعمیر و تکمیل چاه CG-W01 وارد مرحله جدیدی شد، بیان کرد: بر اساس برنامه زمانبندی، دستگاه حفاری مربوط به این چاه به چاه دوم میدان منتقل و عملیات تعمیر و تکمیل چاه جدید آغاز شد.
وی با اشاره به اینکه این اقدام در چارچوب تداوم فعالیتهای تعمیر و تکمیل چاههای موجود و احداث تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله انتقال نفت انجام میشود، گفت: افزون بر این، عملیات راهسازی و آمادهسازیهای زیرساختی میدان نیز در حال اجراست که با تکمیل آنها، زمینه لازم برای تسریع در تولید زودهنگام از میدان فراهم میشود.
نظر شما