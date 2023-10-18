آغاز اکتشاف نفت از میدان نفتی چنگوله مهران

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر بسطامی روز چهارشنبه در دیدار با اوجی وزیر نفت با بیان اینکه توسعه میادین نفتی آذر و چنگوله، در جلسات متعدد و هم‌چنین پیگیری‌های مستمر با وزیر نفت مورد پیگیری قرار گرفته، اظهار داشت: امروز شاهد آغاز اکتشاف نفت در چنگوله هستیم.

وی گفت: مقرر شد میدان نفتی چنگوله با یک چاه اکتشافی و ۵ چاه توسعه‌ای شروع به کار نماید اما هنوز با یک چاه اکتشافی شروع به کار کرده که روند فعالیت بسیار ضعیف است و نیاز به سرعت عمل بیشتری دارد.

بسطامی در خصوص فاز دوم میدان نفتی آذر گفت: مقرر شد فاز دوم میدان نفتی آذر با ۱۸ چاه جدید شروع به کار کند که هم‌اکنون در مرحله مطالعه اولیه قرار دارد.

بسطامی با بیان اینکه اکتشاف نفتی میدان چنگوله در مرحله اول در عمق دو هزار و ۲۰۰ متری، با تکیه بر دانش جوانان ایرانی و به همت مهندسین داخلی، علیرغم سختی‌های فراوان با موفقیت صورت گرفت گفت: توسعه میدان نفتی آذر، یکی از مطالبات اصلی استان در مسیر توسعه و دستیابی به اشتغال پایدار، در مرحله بهره برداری و واگذاری به شرکت ملی نفت مرکزی قرار دارد.

نماینده ایلام از تداوم پیگیری‌ها در مسیر افتتاح فاز دوم میدان نفتی آذر خبر داد و گفت: ایجاد فرصت اشتغال برای نیروهای بومی، تامین منافع ملی، رونق اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها در استان ایلام از شاخص‌های بی نظیر طرح توسعه میدان نفتی مشترک آذر است.

وی از حفر ۱۸ چاه در میدان آذر خبر داد و گفت: از این تعداد، یک چاه توصیفی و ۱۷ چاه توسعه‌ای می‌باشد و در صورت موفقیت نیز به پنج چاه قابل ارتقاء خواهد بود.

بسطامی ادامه داد: فاز دوم پالایش گاز ایلام در حوزه معاونت وزارت نفت و با مساعدت مهندس چگینی پیشرفت قابل توجهی دارد، اما در حوزه نفت مرکزی (بالادستی چاه‌ها) فعلاً عملیات اجرایی آن آغاز نشده است.

اوجی وزیر نفت نیز در پاسخ به مطالبات نماینده ایلام به چگینی معاون وزیر در خصوص تسریع در اجرایی شدن درخواست‌های نماینده ایلام دستورات لازم را صادر کرد.