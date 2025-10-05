  1. جامعه
  2. شهری
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۸

هفته تهران در منطقه ۱۲، فرصتی برای بازخوانی تاریخ ایران

معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۲ تهران گفت: با آغاز هفته فرهنگی تهران، این منطقه به عنوان قلب تپنده تاریخ پایتخت، میزبان مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و گردشگری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر حسین ساداتی معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۲ تهران گفت: هفته تهران در منطقه ۱۲ با برگزاری تور دیپلمات‌ها با حضور میهمانان بین‌المللی از مکان‌های تاریخی همچون موزه آبگینه، آتشکده آدریان، کنیسه حیم، کلیسا گئورگ و عمارت ملوکانه آغاز شد.

معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۲ در ادامه گفت: همچنین تورهای گردشگری سرای محلات به مراکز تاریخی سطح منطقه شامل محلات عودلاجان، پامنار، سنگلج، بازار و کاخ گلستان در دسترس علاقه‌مندان خواهد بود.

وی افزود: از دیگر برنامه‌های شاخص این هفته می‌توان به نشست تخصصی تهران‌شناسی در خانه اتحادیه، تقدیر از فعالان گردشگری منطقه، افتتاح نمایشگاه صنایع دستی و سوغات و نصب تابلوهای راهنمایی اماکن تاریخی اشاره کرد.

ساداتی اظهار کرد: این رویدادها با همکاری مرکز ارتباطلات و ستاد گردشگری شهرداری تهران در بافت تاریخی منطقه ۱۲ برگزار می‌شود تا گوشه‌ای از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی پایتخت را به نمایش بگذارد.

کد خبر 6612455

