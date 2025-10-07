  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۲

بررسی پرونده‌های حقوقی حوزه زمین با همکاری دستگاه قضا

در دیدار رئیس سازمان امور اراضی کشور با رئیس دیوان عالی کشور مهمترین مسایل، مشکلات و راهکارها برای بررسی پرونده‌های حقوقی حوزه زمین مورد بحث و تبادل نظر گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، داور نامدار رئیس سازمان امور اراضی کشور با حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور دیدار و پیرامون مسایل و مشکلات پرونده‌های حقوقی حوزه زمین بحث و تبادل نظر کرد.

در این دیدار حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به مأموریت‌های خطیر سازمان بر حفظ اراضی کشاورزی و همچنین تعیین تکلیف پرونده‌های موجود به منظور رفع اختلاف و حل و فصل مشکلات مالکیتی زمین بین کشاورزان تأکید کرد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از پرونده‌های حوزه امور اراضی به‌ویژه کشت موقت و اراضی موات به ارائه چالش‌ها و مشکلات بخش پرداخت.

نامدار خواستار ادامه همکاری و تسریع در رسیدگی و حل و فصل‌ پرونده‌های مطروحه در این زمینه شد.

کد خبر 6615064

