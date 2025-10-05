راعی: کاشان رتبه نخست استان اصفهان را در صنعت گردشگری دارد

مجتبی راعی در حاشیه جلسه بررسی وضعیت راه‌های شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن لزوم رفع موانع اجرایی پروژه‌های عمرانی شهرستان کاشان اظهار کرد: لازم است مصوبات پیشین تا رسیدن به اقدامات عملیاتی به بهترین شکل پیگیری شود.

وی با اذعان به شرایط اعتباری کشور ابراز کرد: در این شرایط، پروژه‌هایی که دارای مشارکت و همکاری بهتری هستند، امید بیشتری به تکمیل خواهند داشت.

فرماندار ویژه کاشان تصریح کرد: هدف ما در این جلسه، بررسی آخرین وضعیت هماهنگی‌های اجرایی پروژه‌ها و رفع موانع درون شهرستانی است تا بتوانیم در مراجعات و بازدیدهای آتی از مسئولین کشوری، به شکلی هدفمند از حضور آنان بهره‌مند شویم.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت پروژه‌های کلیدی مورد بررسی قرار گرفته است که در خصوص کمربندی کاشان خواستار تسریع در ابلاغ طرح مصوب و تخصیص قیر برای اجرای روکش آسفالت زیرسازی انجام شده هستیم.

وی در مورد آزادسازی اراضی لازم برای اجرای پروژه‌ها، فرماندار کاشان تأکید کرد: از راه و شهرسازی می خواهیم تا تعهدات واگذاری زمین را محقق سازد تا امکان توافق با مالکین توسط شهرداری فراهم شود.

راعی همچنین از توافقات انجام شده برای آزاد سازی اراضی طرح لوپ و رمپ ورودی از آزاد راه در محور قمصر خبر داد.

وی با اشاره به اینکه کاشان،رتبه یک گردشگری استان را به خود اختصاص داده است، افزود: علاوه بر جمعیت بومی کاشان میزبان حجم قابل توجهی از مسافر و گردشگر است که ارتقاء شاخص‌های زیرساختی راه‌ها برای شهرستان امری ضروری است.