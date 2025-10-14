راعی: برگزاری جشنواره های روستایی فرصتی برای افزایش اشتغال است

مجتبی راعی در حاشیه آیین رونمایی از پوستر جشنواره انار جوشقان استرک بخش مرکزی کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این رویدادها فرصتی مغتنم برای معرفی توانمندی‌ها، ارتقای حوزه گردشگری و ایجاد نشاط اجتماعی در روستاها دانست.

وی ابراز کرد: شهرستان کاشان دارای ویژگی‌های شاخصی در حوزه کشاورزی و گردشگری است که به‌عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه در شهرستان تعریف شده و برگزاری این جشنواره‌ها می‌تواند در راستای معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی که در سطح روستاها وجود دارد و به نوعی ارتقا در حوزه گردشگری مؤثر باشد.

فرماندار کاشان با اشاره به توجه ویژه استاندار به پیگیری موضوعات حوزه گردشگری، تصریح کرد: برگزاری جشنواره‌های روستایی موجب ایجاد نشاط اجتماعی در بین اهالی می‌شود و با توجه به برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی شده، ضمن ایجاد نشاط اجتماعی فرصتی برای عرضه مستقیم محصولات تولیدی روستا از جمله محصولات کشاورزی، فرآورده‌ها و صنایع دستی فراهم می‌آورد.

وی همچنین تأکید کرد: این جشنواره‌ها در روستاها زمینه‌ای را برای افزایش اشتغال و کارآفرینی، حتی برای افرادی که در منازل به فرآوری و تولید محصولات می‌پردازند، ایجاد می‌کند و در نهایت منجر به توسعه پایدار روستایی خواهد شد.

راعی یکی از اهداف جشنواره انار را بهبود و ارتقای سطح زیر کشت این محصول با استفاده از نظرات کارشناسان حوزه کشاورزی دانست تا محصولات تولیدی بر اساس اصول صحیح کشت، عرضه و بازاریابی شوند.

وی بر کارکرد اجتماعی و فرهنگی جشنواره‌ها نیز اشاره کرد و گفت: یکی از ضرورت‌های جامعه امروز، ایجاد فرصت برای شادمانی خانواده‌ها است. حضور در چنین برنامه‌هایی، مفرح و نشاط‌آور است و فرصتی را برای گفتگوی بهتر اعضای خانواده و دیدار بستگان فراهم می‌کند.

فرماندار کاشان بر ضرورت حمایت و پشتیبانی از برنامه‌هایی نظیر احیای بازی‌ها و آئین‌های سنتی و محلی که موجب حفظ و انتقال فرهنگ به نسل جدید می‌شود، تأکید کرد و از دهیاران و مسئولین خواست تا زمینه‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح روستاها را فراهم کنند.

وی همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی برای بازدید قشرهای مختلف و مسابقات متنوع در طول جشنواره تأکید و از برگزارکنندگان خواست تمهیدات لازم برای هدایت مدعوین به سمت مکان برگزاری نمایشگاه و تسهیل دسترسی سایر علاقه‌مندان فراهم شود.