شناسایی سه مورد قطع غیرمجاز درخت در ثلاث باباجانی

به گزارش خبرنگار مهر، در پی گشتهای مستمر یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ثلاث باباجانی، طی روزهای اخیر سه مورد قطع غیرمجاز درخت شناسایی و متخلفان آن نیز شناسایی شدند.
با آغاز فصل شخمزنی در مناطق سردسیر شهرستان، مأموران یگان حفاظت با افزایش گشتهای میدانی، نظارتها را برای جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی تشدید کردهاند.
بر اساس اعلام اداره منابع طبیعی ثلاث باباجانی، علاوه بر پروندههای مربوط به قطع درختان، چندین مورد تخلف دیگر نیز شناسایی و برای رسیدگی قانونی به مراجع قضائی ارسال شده است.
مسئولان منابع طبیعی این شهرستان تأکید کردند: گشتزنیها و بررسی گزارشهای مردمی بهصورت شبانهروزی و حتی در ایام تعطیل ادامه دارد و شهروندان میتوانند در حفاظت از منابع طبیعی با ارائه گزارشهای خود نقش مؤثری ایفا کنند.
