به گزارش خبرنگار مهر،مهدی امینی،بعد از ظهر یکشنبه،در جمع خبرنگاران، از برگزاری سومین رویداد تولید محتوای دیجیتال با هدف شناسایی نخبگان رسانهای و تقویت جریان تولید محتوای متعهد در فضای مجازی خبر داد.
امینی در ادامه اظهار داشت: سومین رویداد تولید محتوای دیجیتال شهرستان ورامین روز ۸ آبانماه برگزار میشود و ثبتنام علاقهمندان از ۱۹ مهر تا ۲ آبانماه ادامه دارد.
وی افزود: این رویداد در بخشهای مختلف از جمله تولیدات موبایلی، سیستمی، موشنگرافیک، اینفوگرافیک، پادکست و پوستر مفهومی برگزار میشود و تمامی اقشار مردم در هر رده سنی میتوانند در آن شرکت کنند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع) با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی فعالان فضای مجازی در تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: امروز فضای مجازی به میدان نبرد فکری و فرهنگی تبدیل شده و حضور نیروهای مؤمن، آگاه و خلاق بیش از گذشته ضرورت دارد.
امینی با اشاره به اهداف این رویداد خاطرنشان کرد: سومین رویداد تولید محتوای دیجیتال در ورامین با هدف ایجاد بستر تعامل میان تولیدکنندگان محتوا، تقویت جریان رسانهای متعهد و تربیت نیروهای رسانهای تراز انقلاب اسلامی برگزار میشود.
وی در پایان گفت: این رویداد علاوه بر ایجاد فضای رقابت سالم میان شرکتکنندگان، زمینه شناسایی استعدادهای برتر و معرفی آنان به عرصههای استانی و ملی را فراهم میکند.
