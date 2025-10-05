به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند غروب یکشنبه در نشست با شهرداران استان سمنان در شهمیرزاد برگزاری این نشست ها را فرصتی برای همفکری و تبادل تجربه دانست و ابراز داشت: با وحدت مسیر حل مسئله کوتاه تر و کارآمد تر خواهد شد.

وی ضمن ابراز خرسندی از تعیین تکلیف پرونده های قدیمی کمیسیون ماده پنج با بیان اینکه این اقدام تصمیم گیری ها را تسهیل کرده است، افزود: بسیاری از پرونده های معطل مانده ماه های گذشته حل شدند.

استاندار سمنان بابیان اینکه شهرداران باید منابع ارزش افزوده را در مسیر توسعه پایدار شهری هزینه کنند، ابراز داشت: این ظرفیت خوبی که پروژه های خدماتی و زیر ساختی سریعتر به نتیجه برسد.

کولیوند خواستار همکاری و تعامل شهرداران با دستگاه های اجرایی شد و تصریح کرد: این اقدام حل مشکلات را شتاب داده و باعث افزایش اعتماد عمومی می شود.

وی به تقویت فرهنگی و اجتماعی شهر در کنار اجرای طرح های عمرانی تاکید کرد و افزود: مجموعه این اقدامات و هماهنگی بین شهرداران زمینه ساز توسعه متوازن در استان سمنان خواهد شد.