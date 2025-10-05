  1. استانها
دستور استاندار سمنان برای تقویت همکاری شهرداری‌ها در حوزه فرهنگی

مهدیشهر- استاندار سمنان بر لزوم همفکری و تبادل تجربه بین شهرداری‌های استان تأکید کرد و خواستار توجه جدی به تقویت مباحث فرهنگی و اجتماعی در کنار اجرای طرح‌های عمرانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند غروب یکشنبه در نشست با شهرداران استان سمنان در شهمیرزاد برگزاری این نشست ها را فرصتی برای همفکری و تبادل تجربه دانست و ابراز داشت: با وحدت مسیر حل مسئله کوتاه تر و کارآمد تر خواهد شد.

وی ضمن ابراز خرسندی از تعیین تکلیف پرونده های قدیمی کمیسیون ماده پنج با بیان اینکه این اقدام تصمیم گیری ها را تسهیل کرده است، افزود: بسیاری از پرونده های معطل مانده ماه های گذشته حل شدند.

استاندار سمنان بابیان اینکه شهرداران باید منابع ارزش افزوده را در مسیر توسعه پایدار شهری هزینه کنند، ابراز داشت: این ظرفیت خوبی که پروژه های خدماتی و زیر ساختی سریعتر به نتیجه برسد.

کولیوند خواستار همکاری و تعامل شهرداران با دستگاه های اجرایی شد و تصریح کرد: این اقدام حل مشکلات را شتاب داده و باعث افزایش اعتماد عمومی می شود.

وی به تقویت فرهنگی و اجتماعی شهر در کنار اجرای طرح های عمرانی تاکید کرد و افزود: مجموعه این اقدامات و هماهنگی بین شهرداران زمینه ساز توسعه متوازن در استان سمنان خواهد شد.

