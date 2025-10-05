عمران زاده: زمین چمن ورزشگاه تختی ارزش بازی کردن ندارد!

به گزارش خبرنگار مهر، حنیف عمران زاده پس از این تساوی گفت: استقلال تیم بزرگی است و بازیکن، مربی و کادر بزرگی دارد. ما روی نقاط ضعف این تیم کار کردیم و به گل رسیدیم اما روی یک غفلت گل خوردیم اما بازهم تلاش کردیم و توانستیم یک امتیاز را از این دیدار بگیریم.

مربی تیم فوتبال چادرملو خاطرنشان کرد: بیشترین آسیب را تیم چادرملو از زمین ناهموار می بیند. با احترام به همه این زمین ارزش بازی کردن ندارد چرا که فقط به بازیکنان آسیب می زند. وقتی ما این ورزشگاه را انتخاب کردیم زمین شرایط خوبی داشت اما بازی های دیگری که برگزار می شود زمین را خراب می کند.

مدافع سابق تیم فوتبال استقلال در مورد شرایطی که آبی پوشان درگیر آن شده اند گفت: این که من بخواهم در مورد استقلال صحبت کنم جز این که نمک روی زخم هواداران بزنم ثمر دیگری ندارد امیدوارم کسانی که تصمیم گیرنده هستند در استقلال تصمیم خوبی بگیرند.