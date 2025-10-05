رئیس حوزه علمیه بهاباد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی در آئین تودیع و معارفه رئیس حوزه علمیه امام مهدی (عج) بهاباد گفت: حوزه علمیه بهاباد از ظرفیت‌های علمی و تربیتی بالایی برخوردار است و با مدیریت جدید، انتظار می‌رود شاهد تحولات مثبت در عرصه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی باشیم.

وی با اشاره به ضرورت تربیت طلاب متعهد و متخصص افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند روحانیونی هستیم که در علم و عمل الگو باشند و بتوانند نیازهای فکری و فرهنگی جامعه را پاسخ دهند.

مدیر حوزه علمیه استان یزد با بیان اینکه حوزه‌های علمیه رسالت عظیمی در تربیت نیروی انسانی مؤمن و بصیر دارند، تأکید کرد: پایبندی به اصول دین و در عین حال درک نیازهای زمان، باید سرلوحه فعالیت‌های حوزه‌های علمیه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به رویکرد برون‌گرایی حوزه در سال تحصیلی جدید گفت: تلاش داریم ظرفیت‌های علمی و پژوهشی حوزه را در تعامل با دستگاه‌ها و نهادهای مختلف گسترش دهیم و از طریق تفاهم‌نامه‌های مشترک، شاهد شکوفایی بیشتر باشیم.

وی همچنین از فعالیت ۱۳ مدرسه علمیه در استان یزد خبر داد و افزود: هم‌اکنون حدود هزار طلبه در این مدارس مشغول تحصیل هستند که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

محمد باقری، فرماندار بهاباد اظهار داشت: حضور علما و طلاب فاضل در جامعه، عامل تقویت ایمان و انسجام اجتماعی مؤمنان است و باید با تربیت نیروهای متخصص در رشته‌های علوم اسلامی، این جایگاه علمی و معنوی را بیش از پیش احیا کرد.

وی افزود: حوزه‌های علمیه نقش مهمی در رشد فکری، فرهنگی و اخلاقی جامعه دارند و تلاش آنان در تعالی روح و ارتقای سطح معنوی جامعه، شایسته تقدیر است.

در ادامه، حجت‌الاسلام سید محمد محسن حسینی‌پور، رئیس جدید حوزه علمیه بهاباد نیز با تشریح برنامه‌های آتی خود، گفت: با توکل بر خداوند و بهره‌گیری از تجربیات گذشتگان، تلاش خواهیم کرد تا حوزه علمیه بهاباد به یکی از مراکز برجسته علمی و دینی استان تبدیل شود.

در پایان، حکم انتصاب حجت الاسلام حسینی پور رئیس جدید قرائت و از زحمات حجت‌الاسلام عسکری تقدیر به عمل آمد.