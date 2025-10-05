مهنام: پیوند میان اقتصاد و فرهنگ کلید موفقیت ایران در بازار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، شیدا مهنام شامگاه یکشنبه در اولین نشست منطقه‌ای ICH (میراث فرهنگی ناملموس) که با هدف معرفی فرصت‌های همکاری اقتصادی با نگاه ویژه به زیست‌بوم منطقه‌ای در اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی برگزار شد با اشاره به ظرفیت‌های ویژه ایران در حوزه زعفران، سنگ‌های قیمتی و گیاهان دارویی، اظهار کرد: ورود این محصولات به بازارچه دیجیتال «آی سی» در چین، فرصتی بی‌نظیر برای معرفی برند ایرانی در سطح جهانی و ارتقای سهم زنان کارآفرین از ۱۳ درصد اشتغال به جایگاه‌های رهبری فراهم می‌کند.

مشاور مرکز منطقه‌ای میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در تهران افزود: ایران بزرگ‌ترین سرمایه خود را در اختیار دارد؛ محصولاتی اصیل که از دل خاک و فرهنگ ایرانی سرچشمه گرفته‌اند؛ زعفران ناب، سنگ‌های زینتی، گیاهان دارویی و صنایع دستی که با هنر و عشق ساخته شده‌اند. این محصولات به‌عنوان مهمات فرهنگی-اقتصادی ایران در رقابت‌های جهانی شناخته می‌شوند و در صورت ورود به بازار «آی سی»، نه تنها در چین بلکه در سراسر جهان معرفی خواهند شد.

وی با اشاره به تجربیات خود در بازارچه صنایع آسیایی در چین، اظهار داشت: در این بازارچه، مردم به خوبی آگاه بودند که هر کالای کوچک، از یک عروسک تا قطعه‌ای سنگ، حامل فرهنگ و منبع درآمد کشور سازنده است. ایران نیز می‌تواند با برند جهانی محصولات خود را صادر کند و سهم قابل توجهی از بازار را به دست آورد و پرچم اقتصاد مقاومتی را برافرازد.

مهنام در ادامه با انتقاد از سهم اندک زنان در بازار کار گفت: زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند اما تنها ۱۳ درصد در اشتغال حضور دارند و کمتر از سه درصد در مشاغل کلیدی فعالیت می‌کنند.

مشاور مرکز منطقه‌ای میراث فرهنگی ناملموس یونسکو در تهران افزود: این موضوع نشان‌دهنده کم‌کاری در زمینه فرصت‌سازی فرهنگی و اقتصادی برای زنان است. باید زنان توانمند را به شبکه‌های جهانی متصل کنیم، کسب‌وکارهای نوپا را حمایت کنیم و از ارزش‌های قومی و فرهنگی برای درآمدزایی بهره ببریم.

وی با اشاره به نقش یونسکو در راه‌اندازی شبکه شهرهای خلاق از سال ۲۰۰۵ گفت: این شبکه درهای جدیدی به سوی اقتصاد فرهنگی گشوده است اما موفقیت واقعی بدون مشارکت فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. باید سرمایه‌های نرم به‌خوبی مدیریت شود تا بار دیگر اثبات کنیم میراث فرهنگی می‌تواند در شرایط دشوار، پشتوانه‌ای محکم برای اقتصاد کشور باشد.

مهنام پیوند اقتصاد و فرهنگ را مسئولیتی ملی دانست و تأکید کرد: این عرصه جای تماشاگر نیست و هر ایرانی باید در این میدان اقتصادی نقش‌آفرین باشد.