کیانی نژاد: ثبت جهانی هنر زنان کلید گشایش درهای تجارت بین الملل است

به گزارش خبرنگار مهر، آذر کیانی‌نژاد شامگاه یکشنبه در اولین نشست منطقه‌ای ICH (میراث فرهنگی ناملموس) که با هدف معرفی فرصت‌های همکاری اقتصادی با نگاه ویژه به زیست‌بوم منطقه‌ای در اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در شرایطی که فضای تجارت بین‌الملل با چالش‌های سیاسی و اقتصادی متعددی مواجه است، ما متعهد شده‌ایم از ظرفیت نهادهای بین‌المللی به ویژه سازمان یونسکو، برای ایجاد فرصت‌های عملی و موثر برای زنان ایرانی بهره‌مند شویم.

رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی افزود: اولین گام را با همکاری بخش میراث فرهنگی ناملموس یونسکو برداشتیم تا هنر، دانش و مهارت بومی بانوان که ریشه در فرهنگ و تاریخ کشور دارد، به ثبت جهانی برسد و به بازارهای منطقه‌ای و جهانی متصل شود.

وی بیان کرد: فعالیت‌های تجاری زنان خراسانی عمدتاً مبتنی بر هویت و میراث فرهنگی خلاقانه است؛ از صنایع‌دستی اصیل و سوزن‌دوزی‌های سنتی تا تولید زعفران و گیاهان دارویی که نسل‌به‌نسل منتقل شده است.

کیانی نژاد ادامه داد: ثبت جهانی این محصولات علاوه بر حفظ و ماندگاری گنجینه‌های فرهنگی، درهای نوینی به سوی تجارت بین‌المللی برای زنان کشور می‌گشاید. رسانه‌ها نیز نقش کلیدی در تبیین و حمایت از این مسیر دارند.

رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی با اشاره به شش ماه مذاکره سخت و فشرده با یونسکو جهت شناسایی فرصت‌های مشترک گفت: این نخستین نشست رسمی زنان فعال اقتصادی استان خراسان رضوی با یونسکو در حوزه میراث ناملموس است که با افتخار پیشگام آن بوده‌ایم؛ چراکه خراسان همواره در خط مقدم حفظ فرهنگ و توسعه اقتصاد ملی ایستاده است.

وی درباره تأثیر این اقدام در رونق گردشگری نیز تصریح کرد: ثبت جهانی میراث فرهنگی ناملموس هویتی تازه و جذابیتی ویژه برای گردشگران ایجاد می‌کند و این ظرفیت اقتصادی-فرهنگی می‌تواند نقشی مهم در ارتقای تجارت ملی ایفا کند.

کیانی نژاد بیان کرد: هدف ما بازگرداندن جایگاه واقعی زنان در حفاظت از میراث ناملموس است. در همین راستا، تفاهم‌نامه‌ای با یونسکو در حال نهایی شدن است که شامل آموزش، شناسایی، ثبت جهانی صنایع دستی و محصولات، و راه‌اندازی بازارچه‌های تخصصی خواهد بود.

رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این حرکت صرفاً یک پروژه اقتصادی ساده نیست بلکه یک نبرد تمدنی است؛ سنگری که زنان خلاق این سرزمین با اراده‌ای راسخ برای حفظ هویت ملی و فتح قله‌های تجارت جهانی بنا کرده‌اند.