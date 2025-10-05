فرماندار تنگستان: فضایی پرنشاط برای کودکان ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی یکشنبه شب در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی جهت برگزاری باشکوه مراسمات هفته ملی کودک بر اهمیت ترویج فرهنگ احترام به حقوق کودکان و ایجاد فضایی شاد و پرنشاط برای آنان در طول ایام هفته کودک تأکید کرد.

فرماندار تنگستان ضمن اشاره به جایگاه ویژه کودکان در جامعه و لزوم توجه به رشد همه‌جانبه آنان، بر همکاری و مشارکت فعال تمامی نهادها و دستگاه‌های دولتی و همچنین بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد تاکید کردند.

سلیمانی با تأکید بر لزوم اجرای برنامه‌های خلاقانه و متنوع فرهنگی، هنری، ورزشی و آموزشی، خواستار استفاده از ظرفیت‌های موجود شهرستان برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد ملی شدند.

فرماندار همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده جهت حضور پرشور خانواده‌ها و کودکان در برنامه‌های پیش‌بینی شده تأکید کرده و از مسئولین خواست تا تمهیدات لازم جهت رفاه و امنیت شرکت‌کنندگان را فراهم آورند.

وی گفت: این برنامه‌ها با هدف ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به حقوق کودک، تشویق خلاقیت و استعدادهای نهفته در آنان و همچنین ایجاد خاطراتی شیرین و ماندگار برای کودکان شهرستان تنگستان اجرا خواهد شد.