والی زاده: ۳ هزار نفر در رویداد «رحمت، برکت و پاکی» کاشان شرکت کردند

مرتضی والی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم اختتامیه جشنواره «رحمت، برکت و پاکی» همزمان با پایان فعالیت نمایشگاه صنایع دستی و مشاغل خانگی در فرهنگسرای علّامه فیض کاشانی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان برگزار شد.
وی ابراز کرد: این جشنواره ۱٠ روزه که با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و حمایت از صنایع دستی و مشاغل خانگی برپا شده بود، میزبان بیش از سه هزار نفر از شهروندان کاشانی بود.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان تصریح کرد: این مراسم که با اجرای مهدیه سرانجام آغاز شد، لحظات به یادماندنی را برای حاضرین رقم زد، امیررضا حسنی به نقالی پرداخت و به مناسبت گرامیداشت روز شعر و ادب فارسی، سید محمود علوی نیا به سخنرانی در مورد جایگاه این روز و استاد شهریار پرداخت و رحمت رعیت کاشانی نیز شعرخوانی کرد.
وی گفت: اجرای مسابقات شاد و هیجانانگیز، خوانندگی محمد سرجهپیما و همخوانی آهنگ «عشق یگانه مرز بیکرانه» اثر مجتبی شجاعی توسط کودکان و نوجوانان حاضر از دیگر بخشهای برنامه بود.
والی زاده تاکید کرد: از تمامی نهادها و سازمانهایی که در برگزاری این رویداد همکاری داشتند، قدردانی کرده و امیدواریم برگزاری چنین برنامههایی که موجب شادی و نشاط مردم میشود، ادامه یابد.
گفتنی است، این جشنواره ۱٠ روزه علاوه بر نمایشگاه صنایع دستی و مشاغل خانگی، برنامههای متنوع دیگری نظیر نمایش مرشد و مبارک با آموزشهای شهروندی، غرفه جمعآوری مواد بازیافتی با ارائه آموزشهای محیط زیستی و مفاهیم شهروندی توسط شرکت مدیریت پسماند شهرداریهای کاشان و آران و بیدگل و غرفه غربالگری توسط معاونت بهداشت را شامل میشد.
نظر شما