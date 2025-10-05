به گزارش خبرنگار مهر، سردار سالاری عصر سه شنبه در این آیین افتتاح ساختمان ستاد تخصصی بسیج اقشار رودان با تأکید بر نقش اقشار بسیج در حل مشکلات مردم اظهار کرد: بسیج مظهر مردم‌سالاری و خدمت صادقانه است.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه والای اقشار بسیج در نظام اسلامی اظهار داشت:اقشار مختلف بسیج بازوان تخصصی و میدانی نظام در خدمت‌رسانی به مردم هستند. بسیج اقشار مظهر حضور آگاهانه و مؤثر مردم در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است و باید با روحیه جهادی برای رفع مشکلات جامعه تلاش کند.

وی افزود:امروز هر قشر از بسیج از جامعه پزشکی و مهندسین گرفته تا اصناف، فرهنگیان، کشاورزان و ادارات وظیفه دارد با نگاه تخصصی و مردمی به یاری مردم بشتابد. حضور فعال اقشار مختلف در میدان عمل، تحقق واقعی مردم‌سالاری دینی است.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) تصریح کرد: دشمنان انقلاب در پی ناامید کردن مردم هستند اما بسیج با عمل صادقانه، جهادی و مردمی خود ثابت کرده است که در سخت‌ترین شرایط در کنار مردم می‌ماند. هدف ما این است که از ظرفیت نخبگان، متخصصان و اقشار مختلف بسیج برای پیشرفت شهرستان و حل مشکلات مردم استفاده کنیم.