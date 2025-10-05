  1. استانها
سردار سالاری: بسیج مظهر مردم‌سالاری و خدمت صادقانه است

بندرعباس- فرمانده سپاه امام سجاد علیه السلام گفت: بسیج در هر عرصه ای مظهر مردم‌سالاری و خدمت صادقانه به مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سالاری عصر سه شنبه در این آیین افتتاح ساختمان ستاد تخصصی بسیج اقشار رودان با تأکید بر نقش اقشار بسیج در حل مشکلات مردم اظهار کرد: بسیج مظهر مردم‌سالاری و خدمت صادقانه است.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه والای اقشار بسیج در نظام اسلامی اظهار داشت:اقشار مختلف بسیج بازوان تخصصی و میدانی نظام در خدمت‌رسانی به مردم هستند. بسیج اقشار مظهر حضور آگاهانه و مؤثر مردم در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است و باید با روحیه جهادی برای رفع مشکلات جامعه تلاش کند.

وی افزود:امروز هر قشر از بسیج از جامعه پزشکی و مهندسین گرفته تا اصناف، فرهنگیان، کشاورزان و ادارات وظیفه دارد با نگاه تخصصی و مردمی به یاری مردم بشتابد. حضور فعال اقشار مختلف در میدان عمل، تحقق واقعی مردم‌سالاری دینی است.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) تصریح کرد: دشمنان انقلاب در پی ناامید کردن مردم هستند اما بسیج با عمل صادقانه، جهادی و مردمی خود ثابت کرده است که در سخت‌ترین شرایط در کنار مردم می‌ماند. هدف ما این است که از ظرفیت نخبگان، متخصصان و اقشار مختلف بسیج برای پیشرفت شهرستان و حل مشکلات مردم استفاده کنیم.

