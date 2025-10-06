ادامه روند ناامیدکننده استقلال و پرسپولیس/ مهمانان ناخوانده بالای جدول

به گزارش خبرنگار مهر،رقابت های هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران بار دیگر نشان داد قرار نیست خبری از خلق شگفتی تیم ها با شکوفایی استعداد فردی بازیکن جوان باشد. تراکتور با ۹ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. تیم‌های گل‌گهر، ملوان و آلومینیوم نیز با همین امتیاز در رده‌های بعدی هستند، اما تفاضل گل باعث شده تراکتور موقتاً بالاتر از رقبا بایستد. این صدرنشینی اما شکننده‌تر از همیشه است چرا که هیچ تیمی نتوانسته از مرز ۱۰ امتیاز عبور کند.

استقلال در ایستگاه چادرملو متوقف شد

دیدار استقلال مقابل چادرملو یکی از مهم‌ترین بازی‌های این هفته بود؛ مسابقه‌ای که با تساوی یک - یک خاتمه یافت تا آبی‌ها در کورس ابتدایی قهرمانی دوباره امتیاز از دست بدهند. استقلال فرصت داشت خود را به صدر جدول نزدیک‌تر کند اما عملکرد نوسانی این تیم همچنان ادامه دارد و فاصله‌اش با صدر جدول حفظ شد.

تساوی‌های بدون گل؛ بلای جان لیگ

چند بازی هفته ششم بدون گل به پایان رسید. جدال سپاهان و ذوب‌آهن در اصفهان و دیدار فولاد با تراکتور دو نمونه از این مسابقات کم‌حادثه بودند که در نهایت تماشاگران را ناامید کردند. کیفیت پایین حملات و نبود بازیکن مؤثر در خط جلو، نقطه ضعف مشترک بسیاری از تیم‌های لیگ در این هفته بود.

پرسپولیس در خانه متوقف شد

پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهرقدس مقابل گل‌گهر سیرجان به تساوی یک - یک رضایت داد. سرخ‌ها که برای بازگشت به جمع مدعیان پا به میدان گذاشته بودند، نتوانستند از موقعیت‌های خود استفاده کنند. این نتیجه در شرایطی رقم خورد که هواداران پرسپولیس در پایان بازی با شعارهای اعتراضی علیه مدیرعامل و کادر فنی واکنش نشان دادند.

جدول فشرده ولی سرد!

پس از پایان هفته ششم، صدر جدول تنها ۹ امتیاز دارد و فاصله تیم‌های اول تا هشتم کمتر از سه امتیاز است. چنین وضعیتی در سال‌های اخیر کم‌سابقه بوده و نشان می‌دهد هیچ تیمی هنوز نتوانسته چهره‌ای باثبات و مدعی از خود نشان دهد. لیگ امسال فشرده‌تر، مبهم‌تر و شاید غیرقابل پیش‌بینی‌تر از همیشه دنبال می‌شود.

نتایج بازی های هفته ششم لیگ برتر به شرح زیر است:

* فجر سپاسی شیراز یک - استقلال خوزستان ۲

* ملوان یک - خیبر خرم آباد صفر

* مس رفسنجان ۲ - پیکان صفر

* آلومینیوم اراک یک - شمس آذر قزوین

* پرسپولیس یک - گل گهر سیرجان یک

* سپاهان صفر - ذوب اهن صفر

* فولاد صفر - تراکتور صفر

* چادرملو صفر - استقلال تهران صفر