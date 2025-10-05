پروژه هاشمیان برای جذب بازیکن آزاد پرسپولیس دوباره کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ برتر پس از پایان هفته ششم، بهدلیل برگزاری دیدارهای تیم ملی ایران مقابل روسیه و تانزانیا، بار دیگر تعطیل خواهد شد. در همین فاصله، وحید هاشمیان قصد دارد پرونده جذب مهاجم جدید را دوباره در دستور کار قرار دهد.
عملکرد ضعیف خط حمله پرسپولیس تا اینجای فصل باعث شده نگرانیهایی در مورد توان گلزنی تیم بهوجود آید. سرخپوشان در شش بازی نخست خود تنها ۴ گل به ثمر رساندهاند که تمام این گلها توسط علی علیپور زده شده است. غیبت احتمالی او میتوانست شرایط را برای پرسپولیس بحرانیتر کند؛ چراکه علیپور تنها مهاجم تخصصی تیم در این فصل به شمار میرود.
همین آمار، ضرورت تقویت خط حمله را بیش از پیش برجسته کرده و باعث شده جذب مهاجم جدید به یکی از اولویتهای اصلی باشگاه تبدیل شود تا تیم در ادامه فصل با تنوع و عمق بیشتری در فاز هجومی ظاهر شود.
با این حال، دست هاشمیان برای انتخاب گزینههای جدید چندان باز نیست؛ چراکه طبق قوانین فیفا، پرسپولیس در حال حاضر فقط میتواند از میان بازیکنان آزاد (فاقد قرارداد با باشگاه دیگر) اقدام به جذب بازیکن کند. همین موضوع دامنه انتخابهای سرمربی سرخپوشان را بهشدت محدود کرده است.
شایان ذکر است پرسپولیس در ۶ دیدار ابتدایی فصل بیستوپنجم لیگ برتر، تنها یک پیروزی و پنج تساوی به دست آورده و با کسب ۸ امتیاز، از شروعی پایینتر از انتظار برخوردار بوده است.
