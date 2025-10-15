اعتراض مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی نساجی مازندران نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت تعلیقی از حضور تماشاگران در بازی خانگی به مدت شش ماه به جهت سو رفتار تیمی و نقض اصول کلی رفتار و تخلف تماشاگران صادر شده است نظر به اینکه حسب بند ۴ ماده ۱۰۷ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال تعلیق مجازات فقط بعد از اجرای نیمی از مجازات تعیین شده امکان پذیر است از این رو در مجازات تعیین شده امکان تعلیق وجود ندارد لذا با اصلاح این بخش از مجازات و تبدیل به جزای نقدی به میزان یک میلیارد ریال و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، با اصلاح مذکور و جمعاً پرداخت دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

*در خصوص درخواست آقایان ۱- مصطفی علیخانی جودکی ۲- مجید اعلایی نژاد دایر بر تعلیق اجرای باقیمانده محرومیت چهار ماهه ناشی از محکومیت حاصل در دادنامه‌های کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و کمیته استیناف با توجه به محتویات پرونده ملاحظه آثار زیان بار اقدامات متقاضی در حوزه فوتبال و نظر به اینکه محرومیت نامبردگان اقدام به فحاشی و ایراد ضرب نسبت به مقامات رسمی مسابقه نموده اند لذا درخواست مذکور فاقد شرایط تعلیق می‌باشد لذا به استناد ماده ۱۰۷ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال مردود اعلام می‌گردد، رای صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ساوه به طرفیت باشگاه پردیس قزوین نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن قرار توقف رسیدگی به شکایت باشگاه شهرداری ساوه علیه باشگاه پردیس قزوین دائر بر استفاده از بازیکن غیر مجاز به نام علی اصغر حسن زاده به جهت خارج از مهلت بودن شکایت صادر شده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

*در خصوص درخواست اعاده دادرسی باشگاه فرهنگی ورزشی نفت امیدیه نسبت به دادنامه کمیته استیناف که مبین صدور حکم بر تائید دادنامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به این شرح که مستدعی اعاده دادرسی اظهارداشته است تغییر و اصلاح گزارش داور ظرف بیست و چهار ساعت پس از پایان بازی بین تیم‌های فوتبال نفت امیدیه و شایان دیزل امکان پذیر است لذا اعلام اشتباه داور مسابقه در سهو قلم درج شماره پیراهن بازیکن موجبی برای تلقی غیرمجاز بودن بازیکن مصطفی ماهی نیست از این رو بدون اعلام جهتی از جهات مندرج در ماده ۱۰۸ مقررات انضباطی تقاضای نقض دادنامه‌های صادره را دارد لذا با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه اعاده دادرسی مطروحه با جهات اعلامی مطابقت ندارد لذا مستنداً به ماده ۱۰۸ از مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال حکم بر رد درخواست متقاضی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف آقای کیوان بابادی نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۵۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی به لحاظ نشر اکاذیب و توهین و اظهارات خلاف واقع نسبت به مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان صادر شده است نظر به اینکه تنبیه مذکور به استناد ماده ۷۱ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال اعمال شده است و منطبق بر رفتار مرتکب می‌باشد لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.